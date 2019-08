TV News

30/08/2019

Una recente puntata dello Star Wars Show su YouTube ha rivelato quando sarà ambientata la serie TV con Ewan McGregor in arrivo sul servizio streaming Disney+: ecco tutti i dettagli e i legami dello show con lo spin-off Solo: A Star Wars Story.

La serie spin-off con Obi-Wan interpretato da Ewan McGregor, in arrivo prossimamente sul servizio streaming Disney+, è uno dei progetti più attesi dell'universo espanso di Star Wars. Dopo le prime parziali informazioni trapelate alla convention D23 Expo che si è tenuta ad Anaheim in California, una recente puntata dello Star Wars Show su YouTube ha rivelato quando sarà ambientata la serie: 8 anni dopo La vendetta dei Sith, ovvero l'Episodio III che racconta le guerre dei cloni.

La serie TV su Obi-Wan tra gli Episodi III e IV

Il terzo film della saga prequel, scritto e diretto da George Lucas nel 2005, è incentrato sul rapporto tra Anakin Skywalker (Hayden Christensen) e il cancelliere Palpatine (Ian McDiarmid), che porta l'ex allievo di Kenobi a soccombere al Lato Oscuro. Il film si chiudeva con la definitiva trasformazione di Anakin in Darth Vader, la caduta degli Jedi e la nascita dei due gemelli Luke e Leia, il sorgere dell'Impero Galattico e la costruzione della Morte Nera.

Al minuto 1:11 del video, uno dei due conduttori dello show, Anthony Carboni, afferma che la serie TV è collocata 8 anni dopo La vendetta dei Sith e 11 anni prima degli eventi dell'Episodio IV, il capostipite Una nuova speranza del 1977.

Ora resta da capire se ci sarà un'effettiva sovrapposizione temporale o meno con i fatti raccontati nello spin-off Solo: A Star Wars Story, ambientato 11 anni prima di Una nuova speranza e dopo La vendetta dei Sith. A questo punto ci sarebbe anche la possibilità di una sorta di legame che espanda la rivelazione finale del film che coinvolge Darth Maul.

Obi-Wan Kenobi ritrova Darth Maul

Non a caso Obi-Wan Kenobi e Darth Maul si erano già "ritrovati" in Star Wars Rebels, che la timeline ufficiale della saga colloca tra l'Episodio III, Solo e l'Episodio IV. Da qui, tuttavia, non sono emerse ulteriori indiscrezioni su quale possa essere la trama della serie, su cosa combini Kenobi sul pianeta desertico Tatooine e su come le vicende dell'Alba Cremisi si possano intrecciare con quelle di Darth Maul, Qi'Ra (Emilia Clarke) e Dryden Vos (Paul Bettany).

HD Lucasfilm Emilia Clarke in Solo: A Star Wars Story

C'è ancora tanto tempo per fornire ulteriori speculazioni su questo show: quello su Obi-Wan Kenobi non sarà il primo a sbarcare su Disney+. Prima di questa vedremo The Mandalorian e la serie TV spin-off del film Rogue One: A Star Wars Story, incentrata sulle vicende del personaggio di Cassian Andor (interpretato da Diego Luna).

Le riprese della serie su Obi-Wan dovrebbero iniziare non prima del 2020, il che significa che per vederla dovremo aspettare almeno l'inizio del 2021.