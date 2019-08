Celebrity

30/08/2019

Marlon Brando e Michael Jackson non ci sono più, ma la registrazione di una vecchia dichiarazione giurata dell'attore ai pubblici ministeri che indagavano sul Re del Pop allunga nuove ombre sul cantante.

Alcune vecchie rivelazioni di Marlon Brandon gettano nuove ombre su Michael Jackson e la sua vita sessuale. Come riporta il Los Angeles Times, i creatori del podcast Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson, hanno ottenuto la registrazione di una dichiarazione giurata rilasciata dall'attore ai pubblici ministeri che nel 1994 indagavano sul cantante per le accuse di molestie, da cui emergono disturbanti dettagli sul Re del Pop.

La trascrizione completa della testimonianza del due volte premio Oscar sarà trasmessa domenica 1 settembre nell'episodio finale dello show, ma online sono emerse alcune anticipazioni.

Nella deposizione, Brando fa riferimento a una conversazione avuta durante una cena con Jackson al Neverland Ranch. L'attore stava insegnando al cantante a recitare e quest'ultimo ricambiava dandogli lezioni di ballo. I due hanno stretto un legame profondo e hanno finito con il mettersi a parlare di argomenti molto privati.

Il protagonista di Un tram che si chiama desiderio, Fronte del porto e Il padrino descrive Jackson come qualcuno fuori dal tempo:

Stavamo parlando delle emozioni umane e da dove provengono. Lo vedevo dal modo in cui si comportava... si esprime in un modo davvero molto particolare per un uomo che ha la stessa età del mio figlio maggiore, 35 anni.

In particolare, il due volte Premio Oscar dice che il Re del Pop sembrava molto a disagio a parlare della sua vita sessuale:

Gli ho chiesto se era vergine e ha fatto una sorta di risata e poi si è messo a ridacchiare e ha detto: 'Brando, oh Brando!'. Gli ho risposto: 'Ok, come fai con il sesso?'. Ha reagito con disagio e imbarazzo.

Brando afferma di avere chiesto a Jackson se si masturbasse e aggiunge che il cantante viveva "in un mondo del tutto a parte".

Dopo avergli chiesto del padre e avere scatenato una forte reazione emotiva ("Ha detto che lo odiava e ha iniziato a piangere"), l'attore si rende conto della fragilità del suo ospite e prova a portare la conversazione su altre strade. Ma di nuovo, Jackson scoppia in lacrime:

Gli ho chiesto: 'Allora, chi sono i tuoi amici?'. Mi ha risposto: 'Non conosco nessuno della mia età. Non mi piace nessuno della mia età'. Ho insistito: 'Perché no?'. E lui ha replicato: 'Non lo so, non lo so!'. Stava piangendo così forte, che... ho cercato di calmarlo. Ho cercato di aiutarlo in ogni modo.

Ma la vera "bomba", in tutta la lunga dichiarazione, è che Brando afferma che il comportamento e le reazioni del Re del Pop lo avrebbero convinto che Jackson aveva una sessualità deviata:

Con il comportamento che aveva, penso che sia abbastanza ragionevole pensare che possa avere avuto qualcosa a che fare con i bambini. La mia impressione è che non abbia voluto rispondermi, perché aveva paura di farlo.

Come spiega Brandon Ogborn, uno dei creatori e produttori di Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson, la dichiarazione non è stata utilizzata nel processo contro il cantante del 1994 (ne seguirà un secondo, per altre vicende, nel 2003, che si concluderà con l'assoluzione di Jackson), ma lui stesso ne ha verificato l'autenticità con uno dei pubblici ministeri che hanno indagato sul caso. E secondo l'uomo, rappresenta una testimonianza di grande valore:

Brando è diverso da tutti coloro che a vario titolo sono stati coinvolti nelle indagini su Jackson. Era un attore famoso e ricco oltre ogni misura. Diversamente da tutte le altre persone che hanno 'accusato' Jackson, Brando non voleva e non aveva bisogno di nulla dalla pop star e offre informazioni che non sono mai emerse.

Non a caso, Ogborn ritiene che, se Brando fosse stato ancora vivo, avrebbe voluto che la registrazione fosse distrutta.

Invece, le sue vecchie rivelazioni sono tornate a galla e c'è da scommettere che faranno discutere...