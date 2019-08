Svelati i Games with Gold di settembre 2019: c'è anche Hitman

Videogames

di Stefania Sperandio - 30/08/2019 16:42 | aggiornato 30/08/2019 16:49

Microsoft ha svelato ufficialmente la line-up dei Games with Gold di settembre 2019 per Xbox One e Xbox 360: tra i titoli del mese, anche la prima stagione di Hitman.

1 condivisione

Microsoft ha reso noti in queste ore i suoi Games with Gold per settembre 2019. I giochi, come di consueto, saranno accessibili senza ulteriori esborsi a tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold, sia su Xbox One che su Xbox 360.

La line-up in vista del prossimo mese si è rivelata essere particolarmente ricca, con in evidenza soprattutto la prima stagione completa di Hitman. Vediamo da vicino tutti i giochi.

Games With Gold: i giochi Xbox One di settembre 2019

A partire dal 1 e fino al 30 settembre prossimi gli abbonati potranno scaricare la prima stagione di Hitman. Si tratta della penultima uscita nella celebre serie della danese IO Interactive in cui si vestono i panni dell'Agente 47. Il protagonista è un sicario che uccide su commissione, con un compito ben chiaro in mente: non lasciare tracce e, se possibile, fare in modo che l'omicidio appena compiuto venga sempre scambiato per un incidente.

Forte del suo gameplay sandbox, reso possibile dalle ampie sei mappe ricche di dettagli che compongono la prima stagione, Hitman è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, al punto che la software house danese ha realizzato anche una seconda stagione, uscita lo scorso novembre.

L'altro titolo che compone la line-up di giochi per Xbox One è We were here. Sviluppato da Total Mayhem Games e arrivato per la prima volta sul mercato nel 2017, il gioco (che è gratuito su Steam per PC) è un'avventura rompicapo in cui dovrete trovare la vostra via mentre vagate per lande gelide e desolate.

Le meccaniche di gameplay vertono sulla possibilità di collaborare con un altro giocatore, per aiutarsi a vicenda nel proprio percorso e abbandonare il minaccioso castello in cui ci si è ritrovati: così, mentre un giocatore sarà chiuso dentro una stanza, l'altro sarà fuori in attesa di informazioni utili dal primo, per riuscire a capire la via da percorrere per liberarlo.

We were here sarà disponibile per gli utenti Xbox Live Gold a partire dal 16 settembre e rimarrà scaricabile fino al 15 ottobre.

Games With Gold: i giochi Xbox 360 di settembre 2019

Il primo titolo della line-up Xbox 360 per il mese di settembre è rappresentato da Earth Defense Force 2025. Sviluppato da Sandlot, il gioco esordì originariamente nel 2013 ed è uno shooter in terza persona, seguito diretto di Earth Defense Force 2017.

Nei panni di un soldato, la cui specializzazione potrà essere scelta tra le quattro possibili, sarete chiamati ad affrontare e sconfiggere le forze aliene, sbloccando via via un arsenale sempre più inarrestabile. Attenzione, però, perché dovrete dimostrare anche intelligenza tattica: nonostante mitragliatrici, fucili da tiro, lanciarazzi, granate e tanti altri equipaggiamenti, potrete portare con voi per ogni missione solamente due armi.

Earth Defense Force 2025 venne accolto con voti mediamente positivi dalla critica specializzata. Potrete scaricarlo sulla vostra Xbox 360 (e giocarci anche su Xbox One con il programma di retrocompatibilità) dal 1 al 15 settembre prossimi.

Chiude la line-up del prossimo mese Tekken Tag Tournament 2, picchiaduro della celebre serie firmata Namco, arrivato originariamente sul mercato console nel 2012. A caratterizzarlo, rispetto ai normali episodi della saga, è il fatto che potrete scegliere di affrontare gli scontri utilizzando delle squadre (dei tag team, da cui il titolo) di due lottatori, che potranno darsi il cambio durante la sfida.

In questo modo, avrete ad esempio la possibilità di evitare una sconfitta facendo abbandonare momentaneamente lo scontro al vostro primo lottatore che si trovava in svantaggio, in attesa che si riposi e recuperi un po' di energia. Il download per gli abbonati Xbox Live Gold sarà disponibile dal 16 al 30 settembre e, come nel caso di Earth Defense Force 2025, il gioco potrà essere eseguito anche su Xbox One.

Qual è il titolo che siete più impazienti di giocare nella line-up di settembre 2019 di Games with Gold?