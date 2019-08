TV News The Big Bang Theory

Una formula vincente, che resta intatta, mentre la vita dei protagonisti va avanti: ecco personaggi ricorrenti, guest star ed eventi dell'undicesima stagione di The Big Bang Theory, dal 2 settembre su FOX.

L'immancabile appuntamento serale che ci accompagna da tanto e - speriamo - per tanto, quello con The Big Bang Theory su FOX, dal 2 settembre si arricchisce.

Arrivano infatti su FOX gli episodi dell'undicesima stagione della serie, con tante esilaranti avventure per i protagonisti.

Tema della stagione, centro nevralgico della narrazione, è il progetto matrimoniale di Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik).

Mentre Howard (Simon Helberg) e Bernadette (Melissa Rauch) si confrontano con il ruolo di genitori, Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki) affrontano la vita quotidiana e Raj (Kunal Nayyar) fa nuovi incontri che potrebbero lasciare il segno, The Big Bang Theory mantiene i legami con il passato e guarda al futuro.

Vecchie e nuove, incredibili guest star

I personaggi ricorrenti più amati, da Barry Kripke (John Ross Bowie) a Wil Wheaton, da Mary Copper (Laurie Metcalf) a Beverly Hofstadter (Christine Baranski), dal rettore Siebert (Josh Malina) all'amatissimo professor Proton (Bob Newhart), magari di nuovo nei panni del mentore-jedi che Sheldon vede in sogno: tutti loro torneranno a farci sorridere con le incursioni nelle vite dei protagonisti, mentre guest star d'eccezione si preparano a fare la storia della serie.

Guest star davvero da urlo, dal compianto Stephen Hawking a Bill Gates, passando per Neil Gaiman, il Premio Oscar Kathy Bates (Misery, American Horror Story), Walton Goggins (Justified, Deep State), Mark Hamill (l'indimenticabile Luke Skywalker), Jerry O'Connell (I viaggiatori, Billions) e Peter MacNicol (l'ex "Biscottino" di Ally McBeal).

Una formula vincente

Come per tutte le precedenti stagioni, The Big Bang Theory mantiene intatta la sua formula vincente: un umorismo efficace, garbato, mai volgare e soprattutto fondato su situazioni quotidiane. Quando da un nonnulla si riescono a costruire decine di episodi indimenticabili, il talento per la comicità la fa da padrone.

Ecco quindi che l'inedita collaborazione lavorativa fra Amy e Howard porta malumori fra i rispettivi coniugi, che si sentono trascurati; le imprudenti dichiarazioni di Leonard durante una trasmissione radiofonica lo portano sull'orlo del licenziamento, costringendolo a confrontarsi con la propria coscienza; l'incontro di Raj con una ragazza che non la pensa affatto come lui sulle relazioni spinge il ragazzo a intraprendere una sfida con se stesso...

La principale peculiarità di The Big Bang Theory, presente anche in questa undicesima stagione, è la stessa che accomuna la serie a pochi altri titoli (cito Scrubs e I Jefferson, tanto per fare due esempi molto distanti fra loro, non solo per questioni di date) che i fan vedono e rivedono sempre volentieri. Fino a conoscerli a memoria.

The Big Bang Theory, per me e molti altri fan, rappresenta ormai un appuntamento fisso su FOX.

Con l'arrivo di questi episodi su FOX, il loop è destinato a continuare, alimentandosi con nuove esilaranti avventure...