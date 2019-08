TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 30/08/2019 10:17 | aggiornato 30/08/2019 10:22

Un nuovo, spettacolare e suggestivo teaser trailer ci introduce agli eventi della stagione 10 di The Walking Dead. Dopo le nuove arrivate, ora tocca ai protagonisti zittire i sussurri. Ecco il nuovo capitolo della saga Silence the Whispers!

Negan, Carol, Daryl, Michonne, Ezekiel, Eugene, Rosita, Aaron, Judith... Ci sono tutti i protagonisti di The Walking Dead nel nuovo teaser della stagione 10, il nuovo capitolo della saga Silence the Whispers.

Dopo il primo video in cui Connie, Magna e Yumiko scrivevano con una bomboletta spray l'invito a zittire i sussurri, dichiarando apertamente guerra (e strategia) contro i nemici guidati da Alpha, ora c'è molto di più.

Un nuovo, incredibile trailer per una stagione che promette di fare dei nostri eroi dei guerrieri ancora più determinati.

It's finally time to silence the whispers. See you October 6th 🤫🤫🤫 pic.twitter.com/AYsNN5HSs6 — The Walking Dead (@TheWalkingDead) August 29, 2019

Ciascuno dei personaggi principali ci racconta qualcosa.

Di come siano sopravvissuti all'apocalisse, alla fine del mondo, per ricostruirne uno nuovo.

Di come siano destinati a sopravvivere solo se restano insieme, e di come solo uniti possano sperare di prosperare in una Terra dominata dai morti viventi.

Ufficialmente dalla parte dell'esercito di Daryl e gli altri, anche Negan impone il silenzio ai Sussurratori.

AMC The Walking Dead: Michonne con Judith

In attesa dell'uscita di Michonne dalla serie, ampiamente anticipata dalla stessa Danai Gurira, e in attesa di scoprire se il personaggio entrerà a far parte della storia di Rick Grimes nel primo dei film su di lui, grazie a questo nuovo spettacolare trailer ci chiediamo molte cose.

A cominciare proprio dal ruolo di Negan, che chi ha letto il fumetto sa essere fondamentale nella guerra contro i Sussurratori, per scoprire se le sue azioni saranno diverse da quelle che gli abbiamo visto compiere sulle tavole disegnate da Charlie Adlard e sceneggiate da Robert Kirkman.

Ma anche l'attenzione sugli altri personaggi, da Gabriel a Ezekiel, da Aaron a Eugene, ci spinge a interrogarci non solo sul loro contributo alla battaglia, ma anche sui loro rapporti personali.

Dopo la rottura fra Carol ed Ezekiel, inevitabile conseguenza della morte di Henry, dopo la voce alla radio intercettata nel finale di stagione e tutti gli altri eventi, le cose sono destinate a cambiare.

Non manca molto, ormai: i nuovi episodi arriveranno su FOX, in prima assoluta e in contemporanea con gli USA, il prossimo 7 ottobre.

Carol è a caccia di una terribile vendetta contro Alpha.

Michonne è determinata a proteggere i suoi figli.

Daryl non ha intenzione di far sì che Alpha la passi liscia per ciò che ha fatto.

La guerra non finisce mai, in The Walking Dead. Ma questa volta sarà ancora più dura, spietata, imprevedibile...