Un nuovo corto di Tarantino verrà proiettato prima di C’era una volta... a Hollywood a Los Angeles

Sono giorni particolarmente intensi per C’era una volta… a Hollywood. Il film di Tarantino, uscito negli Stati Uniti lo scorso luglio e atteso in Italia il 19 settembre, si è mostrato da poco nella prima featurette in italiano, e sarà protagonista di una proiezione speciale al New Beverly Cinema di Los Angeles il prossimo 3 settembre.

Slashfilm riporta infatti che prima dell’inizio del film gli spettatori del cinema losangelino potranno assistere alla proiezione di un corto inedito del regista americano, sempre ispirato al mondo di C’era una volta a… Hollywood. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter del cinema:

A New Beverly exclusive! A new Once Upon a Time in Hollywood short from Quentin Tarantino will run as part of our special pre-show starting this Tuesday, September 3rd. Only a few days left to catch our current exclusive! pic.twitter.com/M0vYTiOKmc