Un nuovo progetto dedicato alla saga di Resident Evil è in arrivo

Capcom recluta fan di Resident Evil per testare un misterioso gioco in produzione

Non ci resta dunque che attendere il prossimo 9 settembre per scoprire questo nuovo capitolo della longeva saga horror di Capcom.

L'unica informazione che si ha proviene dall'utente di Reddit chiamato 5eye-samurai che ha scovato le immagini thumbnail in formato molto piccolo del trailer che sarà reso disponibile a tutti il 9 settembre. Queste immagini mostrano quattro persone in abiti civili e armati, facendo pensare a un titolo online cooperativo, nello stile del vecchio Resident Evil Outbreak , spin-off della saga basato sul multiplayer uscito nel lontano 2003 su PlayStation 2.

