Cinema

di Cristina Migliaccio - 31/08/2019 15:13

Che fine hanno fatto Rachel McAdams, Lindsay Lohan, Amanda Seyfried? Interpretano ancora altre Mean Girls o è bastato loro il film del 2004?

1 condivisione

Il 2004 è stato l'anno di Lost , Desperate Housewives e anche di Mean Girls. Il celebre film che ha visto riuniti nello stesso cast volti amati del grande e piccolo schermo è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 27 agosto di quindici anni fa.

Un personaggio come Regina George o si ama o si odia, non esistono vie di mezzo. L'idea di Mean Girls è partita da Tina Fey, ex attrice del Saturday Night Live che ha buttato giù il copione del film ispirandosi al libro Queen Bees & Wannabees di Rosalind Wisenman.

Chiunque abbia un vago ricordo degli anni 2000 al cinema non potrà aver dimenticato la frivolezza e pura cattiveria di Mean Girls, una commedia che ha visto recitare insieme Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert e Rachel McAdams.

Le Barbie sono le ragazze più popolari della scuola al cui vertice figura Regina. Uno dei rituali delle Barbie è l'album rosa, all'interno del quale le ragazze si sbizzarriscono con insulti e cattiverie non soltanto contro i compagni di scuola ma anche contro i docenti. Quando Cady entra nel gruppo delle Barbie, impara a scoprire anche l'altro lato della medaglia, dove frivolezza e bellezza lasciano il posto a tanta, profonda ostilità e malignità.

Ma insieme allo zoppo s'impara a zoppicare ed è una lezione che la dolce e ingenua Cady - che fino a qualche tempo prima di arrivare in quella scuola ha vissuto in Africa con i genitori, studiando da casa - imparerà a proprie spese perché, a furia di frequentare quel covo di vipere, diventa spietata e crudele esattamente come tutte loro.

Regina rappresenta il perfetto stereotipo di ragazza bella, popolare e crudele, che non bada ai sentimenti di nessuno se non i propri, eppure tutte le ragazze vorrebbero la sua amicizia e tutti i ragazzi vorrebbero il suo amore.

Ma che fine hanno fatto le attrici di Mean Girls? Cosa sappiamo del cast? Chi ha continuato a recitare e chi invece ha perso la bussola cinematografica? Di seguito, l'elenco del cast al completo di Mean Girls:

Lindsay Lohan - Cady Haron

HD Paramount Pictures Cady Haron

Lindsay Lohan ha dato vita al personaggio di Cady Haron, una ragazza inizialmente pura e innocente che casca nella trappola delle Barbie, finendo col diventare esattamente (o meglio, quasi) come loro.

La Lohan, classe 1986, ha fatto parlare molto di sé negli ultimi anni non tanto per la sua carriera cinematografica quanto per le scelte della vita privata. Tralasciando i suoi alti e bassi personali, la ricordiamo con piacere ai suoi esordi nella soap opera Destini (all'epoca aveva 10 anni). I primi apprezzamenti per la sua recitazione arrivarono con Genitori in trappola, un film del 1998.

Ma che fine ha fatto oggi Lindsay Lohan? Dopo Mean Girls, ha recitato in diverse pellicole come L'amore non va in vacanza, Il nome del mio assassino, Bling Ring e, tralasciando The Shadow Within del 2018, l'ultima comparsa ufficiale in un lungometraggio è stata nel 2013 con The Canyons.

Sul piccolo schermo l'abbiamo vista comparire in alcune serie TV come Glee, Anger Management, 2 Broke Girls e Stick Note.

HD GettyImages Lindsay Lohan

Amanda Seyfried - Karen Smith

Paramount Pictures Karen Smith

Amanda Seyfried ha esordito al cinema con Mean Girls, un film che le ha spianato la strada e che l'ha avvicinata a diversi generi (al cinema e in TV). Nello stesso anno di Mean Girls, è entrata nel cast di Veronica Mars interpretando Lilly Kane. Il successo arriva con Mamma mia! al fianco di Meryl Streep, il cui sequel è arrivato nel 2019 e l'ha vista nuovamente protagonista.

La Seyfried non si è adagiata sugli allori, in tutti questi anni l'abbiamo vista passare da un film all'altro, come Les Misérables, Bid Wedding, Pan - Viaggio sull'isola che non c'è e Adorabile Nemica. Tra le ultime pellicole che l'hanno vista tornare al cinema spuntano Truffatori in erba, Anon, Attraverso i miei occhi e Mamma Mia! Ci risiamo.

HD GettyImages Amanda Seyfried

Rachel McAdams - Regina George

HD Paramount Pictures Regina George

La Mean Girl per eccellenza è proprio lei: Regina George, la ragazza che tutti vorrebbero avere, nonostante la sua innata cattiveria. Regina è lo stereotipico della ragazza popolare e spietata, disposta a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo e cioè sentirsi meglio ferendo gli altri.

A interpretarla nella pellicola del 2004 è Rachel McAdams, attrice che spesso ha preso le distanze dall'aria leggera della commedia cimentandosi in importanti pellicole drammatiche come Le pagine della nostra vita, arrivato nello stesso anno, La neve nel cuore, Sherlock Holmes e La memoria del cuore. L'abbiamo vista di recente anche nell'universo Marvel recitando in Doctor Strange, e ancora ne Il caso Spotlight, Disobedience e Game Night - Indovina chi muore stasera?

HD GettyImages Rachel McAdams

Lacey Chabert - Gretchen Wieners

Paramount Pictures Gretchen Wieners

L'ultima delle quattro Barbie è Gretchen Wieners, interpretata da Lacey Chabert. La sua prima apparizione avvenne in televisione, nel 1991, con il programma Star Search. Così, di serie TV in serie TV (come Cinque in famiglia, La valle dei pini), Lacey è arrivata sul grande schermo con Mean Girls facendo conoscere il suo nome al fianco di quello delle sue colleghe.

Ma dove l'abbiamo vista in seguito? Poco sul grande schermo: Black Christmas è arrivato nel 2006, La rivolta delle ex nel 2009, Anything is possible nel 2013 così come Non-Stop. Anche in televisione le sue apparizioni sono ridotte drasticamente: ha recitato in qualche episodio di Ghost Whisperer e Baby Daddy.

HD GettyImages Lacey Chabert

Lizzy Caplan - Janis Ian

Paramount Pictures Janis Ian

Janis Ian è stata la prima amica di Cady. Quando la ragazza si è trasferita dall'Africa negli Stati Uniti e si è presentata al primo giorno di liceo, Janis Ian è stato il suo braccio destro. A interpretarla è Lizzy Caplan, volto amato dal piccolo schermo in particolare per aver recitato in Master of Sex. Mean Girls, insieme a Orange County, è stato il trampolino di lancio per la sua carriera, nonostante avesse già recitato in serie TV come Freaks and Geeks nel 2000 e Smallville nel 2001.

Dopo Mean Girls, l'abbiamo vista in film come La ragazza del mio migliore amico, 127 ore, Sballati per le feste, Allied - Un'ombra nascosta e The Dinaster Artist, mentre in TV ha recitato in serie come True Blood, Tru Calling, New Girl, Mr. Sunshine e Angie Tribeca.

HD GettyImages Lizzy Caplan

Tina Fey - Miss Norbury

Paramount Pictures Miss Norbury

Mark Waters ha diretto Mean Girls, ma Tina Fey ne ha scritto il copione. Non contenta, l'attrice e autrice di Saturday Night Live ha partecipato anche come attrice interpretando Miss Norbury.

Cosa sappiamo di Tina Fey oggi? Che ha vinto due Golden Globe, ad esempio, e anche sette Emmy Awards. Al cinema l'abbiamo vista in film come L'uomo dell'anno, Admision, Muppets 2 - Ricercati, Le sorelle perfette e Whiskey Tango Foxtrot, mentre sul piccolo schermo ha recitato in 30ROck, iCarly e Unbreakable Kimmy Schmidt.

HD Getty Images Tina Fey

Jonathan Bennett - Aaron

Paramount Pictures Aaron

Aaron Samuels è stato il primo amore di Cady, ma anche il capriccio di Regina. Le due ragazze hanno lottato per lo stesso interesse sentimentale con la differenza che Regina l'ha fatto soltanto per ostacolare la felicità della nuova amica.

A interpretarlo è Jonathan Bennet, che abbiamo visto al cinema in film come Niente regole - Siamo al college (2009), Divorzio d'amore (2012) e Sharon Tate - Tra incubo e realtà del 2019. Molto più attivo invece nelle serie televisive: l'abbiamo visto in Veronica Mars, I signori del rum, The Glades, Hotel Cupido e Diario di una nerd superstar.

HD Getty Images Jonathan Bennett

Daniel Franzese - Damian

HD Paramount Pictures Damian con Cady e Janis Ian

Oltre a Janis Ian, Cady aveva un altro amico quando è arrivata al liceo del North Shore e il suo nome era Damian, interpretato da Daniel Franzese. L'attore ha prestato attenzione anche alla cura di alcune mostre artistiche, l'abbiamo visto recitare molto poco del resto: tra le sue ultime comparse abbiamo Looking - Il film e La guerra dei mondi.

HD Getty Images Daniel Franzese

Amy Poehler - madre di Regina

HD Paramount Pictures Tale madre, tale figlia

La mela non cade mai troppo lontana dall'albero, motivo per cui se Regina è cresciuta in quel modo la responsabilità dovrà essere pur sempre di qualcuno. Amy Poehler interpreta la madre della spietata Barbie che si diletta a mettere in ginocchio i compagni di scuola con la sua crudeltà. La Poehler, amica di vecchia data della Fey, ha recitato in Saturday Night Live. Dopo Mean Girls l'abbiamo vista in film come L'invidia del mio migliore amico, L'uomo dell'anno, Baby Mama, Anchorman 2 - Fotti la notizia, Le sorelle perfette. In TV ha recitato in Parks and Recreation per 125 episodi.

HD Getty Images Amy Poehler

E arriviamo infine a quei personaggi del cast che qualcuno potrebbe anche non ricordare, come Betsy Henor ad esempio interpretata da Ana Gasteyer, che ha recitato in diversi musical come Passion e Wicked, o ancora Neil Flynn che in Mean Girls ha interpretato Chip Heron e la cui fama è dovuta a Scrubs - Medici ai primi ferri.

A distanza di quindici anni, abbiamo ripercorso a grandi linee la carriera di ogni membro del cast di Mean Girls. Riguardereste anche oggi questo film?