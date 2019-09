Cyberpunk 2077: ecco un nuovo video gameplay di quindici minuti

Videogames

02/09/2019

CD Projekt RED ha pubblicato un approfondito video gameplay dedicato al suo Cyberpunk 2077, che ci introduce allo stile di gioco, alle gang e ai personaggi.

Dopo aver mostrato all'E3 nuovi trailer dedicati alla storia e al personaggio di Johnny Silverhand – interpretato da Keanu Reeves – CD Projekt RED ha deciso di dare ai suoi fan un nuovo assaggio dal gameplay di Cyberpunk 2077.

Sui suoi canali ufficiali, la software house polacca ha così pubblicato un lungo video, dalla durata di circa quindici minuti, in cui introduce diversi aspetti del gioco e numerose meccaniche di gameplay che potrete vivere all'interno dello scenario di Night City.

Cyberpunk 2077: a ciascuno il suo stile

Nel video gameplay, che trovate in apertura di questo articolo, vengono mostrati prima di tutto due diversi approcci al gioco: quello più sfrontato, che punta sull'azione, e quello che invece sviluppa il protagonista, V, in maniera tale che sia abile nelle azioni furtive e nell'uso dell'hacking (come previsto dalla classe netrunner). Scelte diverse comporteranno azioni diverse e conseguenze diverse, come sottolineato più volte in questi mesi dagli sviluppatori.

V, il vostro protagonista personalizzabile, potrà spostarsi per Night City a bordo di veicoli

Vediamo anche in azione i veicoli dei quali potremo servirci nella città protagonista del gioco, in particolar modo la moto. Secondo gli autori, è un mezzo particolarmente consigliato (così come un'automobile corazzata) in quartieri come Pacifica: questo distretto della grande città in cui si svolgeranno le vicende ha vissuto un boom di finanziamenti, poi finiti abbandonati. Il risultato è che molte delle sue strutture sono incomplete e che parecchi abitanti della stessa Night City evitano del tutto di andarci, se non strettamente necessario.

Il video introduce anche le gang nelle quali sarà possibile imbattersi nel gioco, oltre a personaggi e dialoghi che evitiamo di precisare, in caso vogliate evitare piccole anticipazioni (che il video contiene) su Cyberpunk 2077 e il suo comparto narrativo.

Il modo in cui deciderete di comportarvi con gli altri personaggi avrà conseguenze, in Cyberpunk 2077

Quello arrivato nelle scorse ore è il secondo video gameplay reso pubblico da CD Projekt RED, dopo quello di circa quarantotto minuti pubblicato diversi mesi fa.

L'ambizioso mondo firmato CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 punta a essere un gioco di ruolo fortemente incentrato sulla possibilità di espressione del giocatore. Già nelle prime schermate, hanno spiegato gli autori, il titolo vi consentirà liberamente di creare il vostro personaggio – scegliendone liberamente sesso, aspetto fisico e capacità specifiche, tra quelle possibili.

Le vostre azioni avranno delle conseguenze e, nell'idea degli sviluppatori, non solo la storia principale, ma anche le missioni secondarie, avranno grande peso nell'economia del mondo di gioco. Pochi giorni fa, inoltre, CD Projekt RED ha precisato che, sebbene la mappa esplorabile sia più piccola rispetto a quella di The Witcher 3 (che era caratterizzata dalle molte campagne tra un centro abitato e l'altro), in questo caso sarà molto più fitta di attività e personaggi con i quali intrattenersi.

In merito ai quartieri di Night City, la software house polacca ha spiegato di voler fare in modo che essi siano espressione di classi sociali differenti che convivono nella loro micro-realtà: se il centro città e il quartiere di Japantown saranno particolarmente ricchi, nel già citato distretto di Pacifica le abitudini saranno invece ben diverse. Inoltre, in ogni quartiere ognuno avrà un linguaggio, un abbigliamento e un comportamento affini allo standard di vita che sta affrontando.

Tra gli altri dettagli, gli sviluppatori hanno già confermato che il gioco avrà una modalità New Game +, che vi consentirà di ricominciare gli eventi mantenendo i progressi fatti con il vostro personaggio e affrontando una sfida più ardua, dopo che avrete raggiunto l'epilogo. Gli autori sono anche interessati a introdurre una modalità multiplayer, che arriverà però solo dopo l'uscita del gioco.

CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 16 aprile 2020. Nel corso della Gamescom di Colonia è stato confermato l'approdo del gioco anche su Google Stadia, ma senza ancora una data precisa a cui fare riferimento.

