Hercules: Hiddleston e Cumberbatch in lizza per il ruolo di Ade nel live-action [RUMOR]

Disney sta lavorando ad un nuovo adattamento live-action di un altro classico d'animazione, Hercules, e già iniziano a circolare i primi rumor sul cast del film.

La moda dei remake in chiave live-action dei classici d'animazione Disney sembra non volersi proprio fermare. La casa di Topolino infatti, pare stia lavorando per riportare sul grande schermo anche Hercules, pellicola del 1997 basata sulla mitologia greca.

Al momento il film non è stato ancora confermato ufficialmente, ma iniziano già a circolare le prime indiscrezioni riguardanti il cast. Stando a quanto riportato da We Got This Covered, due attori britannici - noti per la loro classe e il loro carisma - sono in lizza per il ruolo di Ade: stiamo parlando di Tom Hiddleston e del candidato all'Oscar Benedict Cumberbatch.

Hiddleston ha già vestito i panni di un personaggio mitologico interpretando l'ambiguo Loki nel Marvel Cinematic Universe, mentre Cumberbatch potrebbe dare un tocco diverso e distinto al celebre demone dai capelli infiammati.

Nel film d'animazione originale Ade è stato doppiato magnificamente dal carismatico James Woods, che ha contribuito al successo del personaggio considerato tra i cattivi Disney più amati di sempre.

Senza dubbio i fan adorerebbero vedere uno tra Tom Hiddleston e Benedict Cumberbatch nei panni di Ade. Per il ruolo del semidio Hercules è invece circolato online il nome di Alexander Skarsgård che ha già interpretato un altro celebre personaggio Disney in The Legend of Tarzan.

Tuttavia al momento questi sono semplici rumor e dovremmo aspettare notizie ufficiali dagli Studios Disney per poter avere maggiori dettagli e informazioni sul live-action di Hercules.

Cosa ne pensate? Quale dei due attori vedreste meglio nel ruolo del malvagio Ade?