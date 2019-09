FumettiAnimazione

02/09/2019

Uzumaki, uno dei capolavori del maestro del fumetto horror giapponese Junji Ito, verrà trasposto in anime nel 2020.

Nel mondo del fumetto horror uno degli autori più riconosciuti a livello internazionale è sicuramente il mangaka Junji Ito, autore di alcuni capolavori come Gyo o Tomie. Molte di queste opere sono state anche trasposte in dei film live-action in Giappone.

Uno dei manga più significativi dell'autore è Uzumaki, una storia che prende spunto dalle opere di Lovecraft per i temi trattati e per l'atmosfera. La trama del fumetto infatti, vede un'intera cittadina essere ossessionata dalle spirali (chiamate Uzumaki in giapponese). Gli abitanti della città la vedono ovunque, in cielo, in terra, in ogni oggetto intorno a loro e perfino nella loro stessa pelle. Pian piano, per via della maledizione della spirale, molte persone iniziano a morire, ma non esiste un vero cattivo nel fumetto, è tutto frutto di questa strana pazzia collettiva che si fa strada nelle menti e nei corpi degli abitanti, facendoli diventare folli.

Gli appassionati di questo manga in particolare saranno contenti di sapere che nella giornata di domenica 1 settembre, Adult Swim, durante il Crunchyroll Expo, ha annunciato che sta realizzando una versione animata di Uzumaki in collaborazione con il famoso studio d'animazione giapponese Production I.G.

Il nuovo anime sarà composto da 4 episodi, anche se non è certo se saranno i classici da circa 20 minuti o di maggior lunghezza, e andrà in onda su Toonami. Un teaser trailer è stato rilasciato mostrandoci le atmosfere che si respireranno nella versione animata di Uzumaki.

Cosa ne pensate di quest'annuncio, guarderete l'inquietante storia horror creata da Junji Ito?

Via: AVclub