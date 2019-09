IT: Capitolo 2, Muschietti commenta il crimine d'odio che apre il film (e dice che c'è abbastanza materiale per un Capitolo 3)

Cinema

[Spoiler!]

di Simona Vitale - 02/09/2019 10:36 | aggiornato 02/09/2019 10:40

Il regista di IT: Capitolo 2, Andy Muschietti, ha parlato della scena iniziale del film e dell'eventualità che possa essere girata una terza pellicola dedicata a Pennnywise. Ecco le sue parole.

1 condivisione

Pochissime ore ci separano all'uscita di IT: Capitolo 2 nei cinema italiani e l'attesa per questa seconda parte dell'adattamento cinematografico del noto best seller di Stephen King è davvero alle stelle. Riuscirà questa pellicola ad eguagliare o addirittura superare gli incassi record di IT: Capitolo 1 che lo hanno reso l'horror di maggior successo commerciale della storia?

Al momento è presto per dirlo, ma nel mentre possiamo dare un'occhiata più ravvicinata alla pellicola in arrivo, soffermandoci, grazie a delle dichiarazioni del regista Andy Muschietti, a quella che è la scena di apertura di IT: Capitolo 2.

Warner Bros. 4 Warner Bros. Facebook Twitter Pinterest Il male risorge a Derry

Warner Bros. Facebook Twitter Pinterest Il riflesso dei giovani Perdenti

Warner Bros. Facebook Twitter Pinterest I Perdenti da adulti

Warner Bros. Facebook Twitter Pinterest Il Club dei Perdenti: gli attori adulti riuniti

Chiudi 1 di 4

I fan di Stephen King avranno sicuramente una certa familiarità con la scena in questione, ispirata appunto dal libro dello scrittore del Maine.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nella sequenza iniziale del film, infatti, vediamo una coppia gay tornare a casa dal Carnevale di Derry, nel Maine, quando all'improvviso vediamo i due essere brutalmente attaccati da un gruppo di adolescenti che lanciano insulti. Durante il pestaggio, gli aggressori gettano uno di loro da un ponte in un fiume. È una scena decisamente realistica, fino a quando Pennywise appare e trascina l'uomo fuori dall'acqua mordendo il suo corpo senza vita, mentre il suo ragazzo guarda terrorizzato.

Andy Muschietti ha affermato che la presenza di questa sequenza è sicuramente essenziale ai fini della narrazione:

È stato molto importante per me perché è rilevante come scena. Probabilmente non l'avrei inclusa se non fosse stata presente nel libro, ma è stata molto importante per Stephen King. Quando la scrisse, stava parlando del male nella comunità umana. Stava parlando di come gli umani oscuri possano arrivare in una piccola città americana. Per me era importante includerla perché è qualcosa di cui stiamo ancora soffrendo. I crimini d'odio continuano a verificarsi. Non importa quanto pensiamo che la società si stia evolvendo, sembra che ci sia un ritorno al passato, specialmente al giorno d'oggi in cui questi vecchi 'valori' sembrano emergere dall'oscurità.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! L'uomo ucciso nel film, Adrian Mellon, è interpretato nella pellicola dal regista omosessuale Xavier Dolan, mentre il suo ragazzo è interpretato da Taylor Frey, anch'egli attore gay.

In merito alla scena Jessica Chastain, che nel film interpreta la bella Beverly Marsh oramai adulta, ha dichiarato:

Il motivo per cui penso che Stephen King sia il re di questo genere è perché scrive horror psicologici. Il mostro di solito viene generato da un essere umano. È dentro di noi. Guarda Pet Sematary. Guarda Misery. A volte possiamo diventare i nostri peggiori nemici. Ha scritto il romanzo IT, perché un crimine d'odio è stato commesso nella sua città d'infanzia. Quell'oscurità voleva esplorare e questa è la prima scena del nostro film.

L'attrice ha poi aggiunto:

Penso che abbiate bisogno di vedere quella scena perché descrive l'oscurità che è sotto la superficie. Lo sporco sotto le unghie di queste piccole città o dell'umanità. Questo è ciò che rappresenta. È l'oscurità del comportamento umano. Penso che sia stato importante vedere la scena di Adrian e non cambiarla da quella che è nel romanzo perché stiamo vivendo in un momento in cui tutto ciò esiste ancora.

Mentre aspettiamo con ansia di gustarci questa controversa quanto realistica scena, Muschietti ha anche parlato della possibilità di sviluppare un terzo film, ispirato alla mitologia del mostruoso Pennywise, il clown danzante sotto le cui spoglie si nasconde IT, l'entità che da secoli dimora nelle fogne di Derry:

C'è tutta una mitologia nel romanzo. C’è sempre l’opportunità di esplorare la mitologia. IT si trova sulla Terra da milioni di anni. Ogni 27 anni si mette in contatto con gli umani e lo fa da secoli. Potete immaginare la quantità di materiale a disposizione. Di certo è sempre entusiasmante poter pensare alla mitologia eventualmente da esplorare. Al momento, però, non abbiamo ancora parlato di nulla.

Nel cast di IT: Capitolo 2 incontriamo, come interpreti del Club dei Perdenti ormai adulti: James McAvoy nel ruolo di Bill Denbrough, Jay Ryan come Ben Hanscom, Bill Hader come Richie Tozier, Jessica Chastain nel ruolo di Beverly, James Ransone in quello di Eddie Kaspbrak, Andy Bean come Stanley Uris e Isaiah Mustafa nei panni di Mike Hanlon. Bill Skarsgård riprenderà il suo ruolo di Pennywise.

IT: Capitolo 2 arriverà nei cinema italiani il 5 sttembre.

Via: Variety