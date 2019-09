Joaquin Phoenix rende omaggio a Heath Ledger per Joker a Venezia 76

Cinema

di Alessandro Zoppo - 02/09/2019 11:16 | aggiornato 02/09/2019 11:21

Phoenix e Ledger erano amici di vecchia data e durante la conferenza stampa del film di Todd Phillips a Venezia, Joaquin ha ricordato, commosso, l'attore scomparso nel 2008: "Sul set – ha detto Phoenix – era come se Heath fosse accanto a me".

2 condivisioni

Joker di Todd Phillips è stato uno dei film più attesi e applauditi di Venezia 76. Presentata in Concorso, la origins-story diretta da Todd Phillips con Joaquin Phoenix nei panni del disadattato freak criminale ha raccolto parecchi consensi e molte recensioni entusiaste da parte della critica (anche la nostra recensione di Joker riflette questa tendenza). Guidato da un'interpretazione incredibile del suo protagonista, il primo stand-alone per il personaggio dei fumetti DC Comics ha avuto un nume tutelare speciale: Heath Ledger.

L'attore australiano, scomparso il 22 gennaio 2008 a soli 29 anni, venne trovato morto nel suo appartamento di New York proprio poco dopo aver terminato le riprese di The Dark Knight. Come Jack Nicholson per Tim Burton e Ledger per Christopher Nolan, anche Phoenix si è fatto trovare pronto al ruolo donandosi ad esso in maniera totalizzante. Lui e Heath erano amici di vecchia data e durante la conferenza stampa di presentazione, Joaquin ha voluto ricordare proprio l'importanza che Ledger ha avuto nella realizzazione di questo film.

HD TM & DC Comics / Warner Bros. Heath Ledger in The Dark Knight

Come fatto dal suo amico Heath, che per diventare il clown spavaldo e psicopatico trasse ispirazione da fumetti come The Killing Joke e Arkham Asylum con un maniacale lavoro su voce, postura e presenza scenica, anche Phoenix ha fatto delle ricerche sul personaggio. In particolare per rendere la risata del Joker unica ed indimenticabile.

Il concetto di "Joker migliore di sempre", secondo Phoenix, dovrebbe essere abbandonato: è per questo motivo che ci ha tenuto a rendere omaggio a Heath Ledger, perché, come ha dichiarato, ogni versione del personaggio è diversa dalla precedente e bisogna onorare la memoria di chi, come il suo collega, è diventato una continua ispirazione per tutti i giovani attori.

Il Joker di Heath è inaccessibile a tutti. Onorerò la sua memoria. Sul set, era come se fosse accanto a me. Ti voglio bene Heath, mio amico e fratello. Mi manchi.

E pensare che quando Nolan affidò a Ledger il ruolo del Joker, c'era chi non riponeva molta fiducia nell'attore allora 29enne, a partire dallo sceneggiatore Jonathan Nolan, il quale pensava sarebbe stato un disastro.

Durante la conferenza stampa, Phoenix ha poi spiegato di aver raccolto questa sfida perché ha creduto sin da subito alla sceneggiatura di Phillips e Scott Silver.

Ho accettato perché sapevo che l'avremmo affrontato a modo nostro. Non ho fatto riferimento a precedenti interpretazioni del personaggio. Era come se fosse una nostra creazione.

HD Niko Tavernise / Warner Bros. Entertainment Inc. Joaquin Phoenix in Joker

Phoenix ha aggiunto che probabilmente il personaggio di Arthur Fleck/Joker è stato fino ad oggi il ruolo più difficile della sua carriera: nel periodo precedente le riprese, ha seguito una dieta rigorosa e una dura preparazione fisica, abbandonando la vita sociale per mesi e ispirandosi per le sue movenze all'attore ballerino Ray Bolger, il simpatico spaventapasseri de Il mago di Oz.

Per capire chi fosse Arthur e per definirlo, ho letto in particolare un libro sugli assassini politici che suddivide i tipi di personalità ma non volevo che potesse essere ricondotto da uno psichiatra a una personalità specifica. Non è una personalità precisa e io ho avuto la libertà di interpretare qualche cosa che non è identificabile.

Joker arriverà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019: è davvero così smisurato l'hype per questo film?

Fonte