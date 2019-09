Joker: 8 minuti di standing ovation a Venezia 76 (e caos nell'ingresso in sala)

Cinema

di Rina Zamarra - 02/09/2019 11:41 | aggiornato 02/09/2019 11:46

Grande successo per Joker a Venezia 76: il film è stato accolto con 8 minuti di applausi e Joaquin Phoenix potrebbe iniziare la corsa agli Oscar.

15 condivisioni

Joker non ha deluso le aspettative. Il film è stato accolto da ben 8 minuti di standing ovation durante la proiezione, e qualcuno comincia a parlare sempre più insistentemente di Oscar per il protagonista Joaquin Phoenix.

In effetti, l’attesa era molto alta e un lungo serpente di spettatori era in fila per poter assistere alla visione con biglietto alla mano. La proiezione, però, ha ritardato di un’ora e sembra che qualcuno non sia neppure riuscito a entrare.

Insomma, c’è stato un po’ di caos per questo film che racconta la storia di Arthur Fleck, un comico che avrebbe voluto solo portare il sorriso sui volti dei suoi spettatori e che, purtroppo, finisce per diventare il terribile criminale Joker.

La perdita del lavoro, il dolore per la scoperta di alcuni dettagli del suo passato, il rancore verso un mondo che stenta a capirlo e ad amarlo lo indurranno a fare delle scelte sbagliate, che daranno vita a una catena di tragici eventi.

Il film ha ottenuto la classificazione R (Restricted) a causa delle scene violente, delle atmosfere piuttosto inquietanti e delle immagini a sfondo sessuale. Questo significa che i ragazzi americani di età inferiore ai 17 anni non potranno andare a vederlo da soli al cinema, ma dovranno essere accompagnati da un adulto.

Nel presentare il film a Venezia 76, Joaquin Phoenix ha dichiarato di essersi lasciato coinvolgere nel progetto grazie alla discontinuità con i film precedenti:

Ci siamo avvicinati al personaggio nella nostra maniera. Non ci sono contatti con le versioni del passato. Sembra proprio una nostra creazione.

Il regista Todd Phillips ha sottolineato come il suo film sia la storia di un uomo alla ricerca della propria identità:

Avevamo molto liberà [io e lo sceneggiatore Scott Silver] perché nei fumetti non c’è una storia delle origini. Abbiamo pensato che fosse davvero liberatorio perché non c’erano vere regole o confini. Scotti e io ci siamo motivati a vicenda ogni giorno per inventare qualcosa di totalmente folle.

HD Getty Images Il regista Todd Phillips e gli attori Joaquin Phoenix e Zazie Beetz a Venezia 76

Il film arriverà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019, con il ricco cast formato da Zazie Beetz (Deadpool 2), Bill Camp (Red Sparrow), Frances Conroy (American Horror Story), Brett Cullen (Narcos), Glenn Fleshler (Billions) e Marc Maron (Maron e GLOW).