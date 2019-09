L'Università di San Francisco 'salva' la webcam più longeva della storia

TecnologiaCuriosità

San Francisco, o meglio l'università pubblica della città californiana, ha evitato il pensionamento di una storica webcam attiva ormai da 25 anni. La FogCam continuerà dunque a trasmettere.

Prima o poi tutti vanno in pensione ma proprio non ne vuole sapere la webcam più longeva di sempre. Parliamo della FogCam, il cui spegnimento definitivo era stato programmato per la fine di agosto, ma qualcosa è evidentemente cambiato nelle ultime ore.

Installata nel 1994 da Jeff Schwartz e Dan Wong con l'approvazione della San Francisco State University, sono stati proprio i due statunitensi (meglio noti come Webdog e Danno) ad annunciare la notizia su Twitter. Il loro post ha fatto però il giro del mondo e ha cambiato il destino della webcam.

After 25 years, Fogcam is shutting down forever at the end of August. Webdog & Danno thank our viewers and San Francisco State University for their support over the years.



The Internet has changed a lot since 1994, but Fogcam will always have a special place in its history. — FogCam! (@FogCam) August 18, 2019

Intervistato da SFGate, Schwartz ha spiegato che la FogCam nacque come un esperimento ispirato alla Trojan Room Coffee Pot Cam, creata nel 1991 per consentire ai docenti dell'Università di Cambridge di controllare costantemente anche a distanza la quantità di caffè nella caffettiera. Collegata ad Internet nel 1993, e spenta ufficialmente il 22 agosto 2001, la 'coffee cam' detiene il titolo di prima webcam al mondo.

La FogCam è stata installata invece all'esterno, in direzione del campus universitario, per studiare i cambiamenti climatici nella zona e prestando particolare attenzione alla densità della nebbia ('fog' in inglese). La webcam ha continuato a trasmettere immagini per 25 anni, con aggiornamenti ogni 20 secondi, e continuerà a farlo in futuro.

Il pensionamento della FogCam non era stato voluto ma forzato. Schwartz ha citato la cattiva visuale e il mancato supporto dell'università di San Francisco come principali cause dello spegnimento. Ma a scongiurare il triste epilogo ci ha pensato proprio la SFSU, che - a sorpresa - ha ufficialmente annunciato il supporto a tempo indeterminato della FogCam.

Così si legge su sul sito di FogCam:

Breaking news: dopo l'ampia copertura giornalistica sul programmato spegnimento della FogCam, la San Francisco State University ha chiesto di preservarla e gestirla a tempo indeterminato.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.