Le figlie di Paul Walker e Vin Diesel insieme su Instagram, la foto commuove i fan

Mentre ci si avvicina al sesto anniversario della morte di Paul Walker (scomparso il 30 novembre del 2013 a causa di un incidente d'auto), la figlia ventenne Meadow Walker passa del tempo con la figlia del migliore amico del padre, ovvero Hania Sinclair figlia undicenne di Vin Diesel.

La giovane ragazza ha pubblicato la foto - che potete vedere qui sotto - sul proprio account Instagram. Meadow ha completato lo scatto con una semplice didascalia: "Con il mio angelo".

Meadow Walker, che aveva intentato causa contro Porsche per omicidio colposo (al momento della morte Paul era a bordo di una Porsche Carrera GT), è attualmente impegnata nel lavoro alla Paul Walker Foundation, che lei stessa ha fondato. La fondazione punta a proteggere gli oceani e la fauna selvatica, fornendo borse di studio a studenti e ricercatori di scienze marine. Gli oceani e la vita marina erano una delle grandi passioni di Paul Walker, come spesso viene ricordato da chi cura gli account ufficiali dell'attore:

Paul’s love of the ocean and marine life was the inspiration for the @PaulWalkerFdn. In honor of #WorldOceansDay, we hope you’ll consider a donation to help them continue to #DoGood! https://t.co/nGe5VzBjnX - #TeamPW pic.twitter.com/BR04KtQt72