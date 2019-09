Cinema

di Simona Vitale - 02/09/2019 16:21 | aggiornato 02/09/2019 16:25

In anteprima negli UCI Cinemas potrete gustarvi IT: Capitolo 2 grazie ad una maratona dedicata a Pennywise. Ecco come e quando potrete vedere l'attesissimo sequel di Muschietti.

L'attesa è quasi terminata. Mancano pochissimi giorni all'uscita nei cinema italiani di IT: Capitolo 2, prevista nelle sale per il 5 settembre. Ebbene, le ore che vi separano dall'uscita dell'attessimo sequel di Andy Muschietti, ispirato al famosissimo e omonimo best seller di Stephen King, possono essere ancora minori.

Negli UCI Cinemas in Italia arriva infatti la maratona dedicata a IT, con la proiezione in anteprima di IT: Capitolo 2 nella giornata del 4 settembre. Acquistando un solo biglietto, i fan di King potranno assistere prima alla proiezione di IT (la prima parte uscita nel 2017) a partire dalle ore 21:00 e dopo, dalle 00:01, all'anteprima di IT: Capitolo 2. Le buone notizie, però, non finiscono qui.

Partecipando al concorso "Che forma ha la tua paura", gli spettatori che hanno assistito alla proiezione del film avranno a disposizione uno sconto del 30% da poter utilizzare nei Mondadori Store per acquistare DVD o Blu-Ray targati Warner Bros. di film o serie TV che sono stati tratti dalle opere di Stephen King. Avranno anche la possibilità di vincere un'illustrazione esclusiva di Davide Bart Salvemini e all'estrazione di 15 kit EMP. Registrando il biglietto per le proiezioni sul sito ufficiale di Uci Cinemas, gli spettatori potranno inoltre vincere un soggiorno al Gardaland Magic Hotel.

In IT: Capitolo 2 vedremo i Perdenti tornare a Derry a 27 anni di distanza dagli eventi del primo film. I nostri protagonisti sono oramai adulti e hanno quasi del tutto rimosso i traumi causati, durante la loro adolescenza, dal mostruoso clown Pennywise, sotto le cui spoglie si cela IT, l'entità demoniaca che da secoli dimora a Derry, la loro città natale. Riaffioreranno incubi e paure, ma i Perdenti torneranno di nuovo uniti per tentare di liberarsi, una volta e per tutte, di Pennywise, assetato di sangue e vendetta dopo essere stato sconfitto anni addietro...

Nel cast della pellicola incontriamo James McAvoy come Bill Denbrough, Jay Ryan come Ben Hanscom, Bill Hader nei panni di Richie Tozier, Jessica Chastain nel ruolo di Beverly, James Ransone nei panni di Eddie Kaspbrak, Andy Bean come Stanley Uris e Isaiah Mustafa nei panni di Mike Hanlon. Bill Skarsgård tornerà a indossare i panni da clown di Pennywise.

IT: Capitolo 2 arriverà nei nostri cinema il 5 settembre e, come anticipato, negli UCI Cinemas in anteprima grazie ad una maratona dedicata al clown più terrificante del mondo del cinema.