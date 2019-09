Rami Malek e Lucy Boynton timidi e romantici a Venezia 76

Non sappiamo esattamente quando sia scoccata la scintilla tra loro. La relazione è diventata ufficiale subito dopo gli Oscar, quando abbiamo visto Rami – vincitore del premio come Miglior attore – abbracciare la neofidanzata, una commossa Lucy.

Abitino avorio con maniche a palloncino glitterate e volant lei, in completo scuro senza cravatta lui, i due sono apparsi complici e affiatati, fin dal primo momento in cui sono sbarcati con il motoscafo all’attracco del Lido.

Li abbiamo scoperti, come coppia, in Bohemian Rhapsody , dove lui interpetava il controverso Freddie Mercury e lei il suo grande amore, Mary Austin . Rami Malek e Lucy Boynton si sono fidanzati anche nella vita reale e a Venezia hanno fatto una romantica apparizione sul red carpet, durante il photocall per l’evento Miu Miu Women's Tale Dinner, che si è svolto davanti alla sala Volpi.

