Il sequel de I Goonies si farà mai? Il cast è convinto di sì

Ora penso che probabilmente abbiamo superato la soglia di età per la quale, tutti noi membri del cast originale, saremmo adatti per girare un sequel. Ma il pubblico è così potente e devoto al film, che sono convinto che perlomeno verrà realizzato un reboot. E per me andrà benissimo.

Il bello del nostro rapporto è che, sebbene siamo tutti impegnati a fare altro, le poche volte che ci vediamo è come se il tempo non sia mai trascorso. Per esempio, con Jeff [Cohen, interprete di Chunk] siamo tutt'oggi buoni amici, nonostante lui abbia abbandonato il cinema diventando un avvocato di grande successo. I Goonies ci hanno legato per la vita.

Gli attori hanno poi parlato di come siano rimasti in ottimi rapporti , sentendosi "una grande famiglia". Feldman ha infatti raccontato:

I Goonies è considerato un cult per le generazioni degli anni '80 ma, nonostante il successo raggiunto, il film non ha mai ricevuto un seguito. Sebbene sia trascorso tanto tempo dal debutto della pellicola, gli attori protagonisti Sean Astin, Ke Huy Quan e Corey Feldman sono dell'idea che "un giorno" il sequel si farà .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok