Stranger Things: il video del cast a Roma, tra incontri coi fan e partite a biliardino

di Giuseppe Benincasa - 02/09/2019 14:33 | aggiornato 02/09/2019 14:37

La calda accoglienza dei fan italiani, una festa in piscina e tanto divertimento!

La promozione della terza stagione della serie TV fantasy, ambientata negli anni '80, Stranger Things ha portato i suoi attori in giro per il mondo. In questo caso specifico, come potete vedere dal video in apertura di questo articolo, gli attori Gaten Materazzo e Caleb McLaughlin sono volati fino a Roma per una tappa del Stranger Things World Tour.

Il filmato - strutturato come video blog - mostra l'arrivo dei due attori, Materazzo (17 anni il prossimo 8 settembre) e McLaughlin (19 anni il prossimo 13 ottobre), a Roma, dove hanno affrontato le interviste con la stampa, anche telefoniche, e una singolare sfida di Materazzo: il gioco del silenzio. L'attore che interpreta Dustin nella serie - conscio del fatto di essere un gran chiacchierone - ha voluto mettersi alla prova cercando di parlare solo durante le interviste ed è riuscito nel suo intento per ben 52 minuti, interrompendo il silenzio per ordinare un gelato al pistacchio!

Stranger Summer Party

Dopo le interviste e un gustoso gelato, i due attori si sono diretti alla Piscina delle Rose (nel quartiere EUR) per partecipare, insieme ai fan, allo Stranger Summer Party. Una location non scelta a caso, dato che l'estate e la piscina sono parte dello show dei fratelli Duffer, come si può vedere qui sotto in una delle clip promozionali:

Alla Piscina delle Rose, Gaten Materazzo e Caleb McLaughlin hanno giocano a biliardino sia dietro le quinte che di fronte ai loro fan, per poi vedere insieme un'anteprima della terza stagione di Stranger Things, dove hanno vestito i panni rispettivamente di Dustin e Lucas.

Infine, il saluto alla città eterna con visita al Colosseo.