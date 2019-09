The Outer Worlds, il nuovo trailer ci porta sul pianeta Halcyon

Videogames

di Andrea Guerriero - 02/09/2019 11:04 | aggiornato 02/09/2019 11:08

Gli autori di Fallout: New Vegas ci invitano ad esplorare il mondo del loro prossimo actionRPG, in uscita ad ottobre su PC e console.

C'è qualcosa di davvero speciale in The Outer Worlds. Qualcosa capace di emergere ad ogni video dato in pasto a stampa e pubblico.

Sarà quell'ironia pungente e mai fuori posto che si respira ad ogni battuta, sarà il fascino di un universo sci-fi dai colori sgargianti e decisamente saturi, sarà ancora il connubio sempre gradito tra gioco di ruolo e meccaniche shooting, sta di fatto che l'ultima fatica dei ragazzi di Obsidian Entertainment si propone come uno dei videogame più interessanti in uscita entro la fine di questo già ricchissimo 2019.

HD Obsidian Entertainment The Outer Worlds è un actionRPG dagli stessi autori di uno dei capitoli più amati di Fallout

Lo stesso che oggi va a mostrarsi in un trailer nuovo di zecca, rilasciato dagli stessi sviluppatori di - tra gli altri - Fallout: New Vegas, e che potete visionare anche voi in testata a questa stessa notizia.

La clip ha una natura squisitamente esplorativa, permettendoci di sbarcare virtualmente sulla colonia di Halcyon, luogo scelto dal team di sviluppo per narrare questa storia inedita che in futuro potrebbe dare vita addirittura ad un intero franchise:

Hai sempre sognato di lavorare nella frontiera dello spazio? Sei in grado di superare il test attitudinale di base? Allora Halcyon è il posto che fa per te! Prosperità e avventura di attendono a Terra 2, Monarch e altri emozionanti luoghi della colonia di Halcyon. Il personaggio che deciderai di diventare influenzerà il modo in cui la tua storia si dipanerà in The Outer Worlds.

The Outer Worlds deve molto al celebre spin-off di Fallout, ma sa anche emergere grazie ad una personalità ben definita ed irriverente. Come sottolineato da Obsidian, con le nostre scelte in-game potremo plasmare il destino di tutti gli abitanti di Halcyon, avendo la possibilità di eliminare tutti i personaggi non giocanti che incontreremo sul nostro cammino. Un cammino che, stando alle promesse, sarà costellato di misteriosi luoghi da esplorare e da furiosi scontri con diverse fazioni in lotta per il potere.

Obsidian Entertainment

The Outer Worlds sarà disponibile dal prossimo 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Una versione Nintendo Switch è stata recentemente confermata in via ufficiale.