The Walking Dead: Chandler Riggs vuole che Carl torni nei film su Rick

di Chiara Poli - 02/09/2019 10:22 | aggiornato 02/09/2019 10:26

I film su Rick non saranno solo l'occasione per esplorare la storia dell'ex protagonista di The Walking Dead: potrebbero anche raccontarci parti inedite del suo passato. Perché non farlo rimettendogli accanto il figlio Carl?

Il loro legame è stato uno dei più importanti nell'intera serie. Ha insegnato agli altri che per una persona di famiglia si è disposti a fare qualsiasi cosa. Ha mostrato cosa siano il sacrificio, l'altruismo, la speranza in un mondo diverso. Rick (Andrew Lincoln) e Carl Grimes, padre e figlio, sono stati al centro di molti dei momenti più emozionanti di The Walking Dead. E ora che la storia di Rick è destinata a continuare in una serie di film, pensare di tornare indietro nel tempo e raccontarci ancora un po' di quell'amore fra padre e figlio sarebbe un'idea fantastica. Lo afferma Chandler Riggs, interprete di Carl nella serie, uscito tragicamente di scena nell'ottava stagione. Nell'esplorare la storia futura, ma anche passata, del leader del gruppo di sopravvissuti, il ruolo di Carl avrebbe una grande importanza. Ecco perché Riggs, cresciuto davanti agli occhi dei telespettatori nelle prime 8 stagioni di The Walking Dead, ha detto: Lo spero, sarebbe fantastico. Sarebbe molto divertente tornare a lavorare con Andy. La sua presenza in una serie di flashback sul passato di Rick porterebbe un grande valore aggiunto all'approfondimento psicologico del personaggio più complesso della serie. Sabato scorso, Riggs ha condiviso su Twitter un prezioso ricordo risalente a due anni prima: una foto che lo ritraeva sul set di The Walking Dead insieme al resto del cast. Accompagnato da un semplice: Due anni fa. Mi mancate, ragazzi il ricordo ha emozionato i fan hanno mostrato apprezzamento e ritwittato, ma soprattutto hanno detto la loro sul personaggio di Carl e il suo allontanamento. E se andate a spulciare il rete, scoprirete che anche per i fan la sua presenza nei film su Rick rappresenterebbe una forte emozione. 2 years ago today. miss you guys ❤️ pic.twitter.com/E10Oqt7OMm — chandler riggs (@chandlerriggs) August 31, 2019 In molti si chiedono anche se Michonne comparirà nei film, ritrovando l'uomo che amava e che ha a lungo creduto di aver perso per sempre. Rick non ha mai conosciuto suo figlio, R.J., che Michonne sta crescendo insieme a Judith. Ma sappiamo che il personaggio di Michonne uscirà di scena nel corso della prossima stagione, in arrivo su FOX dal 7 settembre. E una bella reunion sarebbe davvero uno stimolo ad andare al cinema a vedere il primo dei film su Rick...