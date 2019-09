Venezia 76: Bellucci e Cassel riuniti per la nuova versione del film-scandalo Irréversible

Spider in the Web: la spia Ben Kingsley nel trailer del thriller con Monica Bellucci

Un film che spinge il pubblico a prendere coscienza , a sensibilizzarlo nei confronti di temi scottanti come quello della violenza sessuale. Proprio per questa ragione, secondo la Bellucci, era particolarmente importante riproporre il film oggi, alla luce delle verità emerse grazie al movimento #MeToo.

Intervistata a Venezia , Monica Bellucci ha riflettuto sul film girato ormai diciassette anni fa, definendolo come un atto di vero coraggio suo e del regista . Secondo l'attrice, Irréversible è incredibilmente femminista, in grado di mostrare diverse sfaccettature delle dinamiche di potere che s'inseriscono nei rapporti tra uomini e donne.

Il nuovo montaggio, che ci permette di vivere le vicende in ordine cronologico, conduce lo spettatore su un'altalena di emozioni in un susseguirsi di violenza e brutalità.

Irréversible di Gaspar Noé, è uno dei film proiettati durante il Festival del cinema di Venezia. La pellicola, proposta in versione integrale e realizzata nel 2002 dal regista argentino, ha per protagonisti Monica Bellucci , Vincent Cassel , Albert Dupontel e Philippe Nahon.

Venezia 2019: Monica Bellucci in posa per i fotografi

