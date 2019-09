Avengers: Endgame, l'action figure di Bro Thor è splendida

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 03/09/2019 09:09 | aggiornato 03/09/2019 09:12

Barba lunga, capelli lunghi e pancione... sì è lui, Bro Thor (in versione da battaglia).

La casa di produzione giapponese Tamashii Nations ha annunciato una nuova action figure del Bro Thor di Chris Hemsworth, che è apparso durante la battaglia finale del film campione di incassi Avengers: Endgame, in cui gli eroi più potenti della Terra hanno sfidato l'esercito di Thanos.

L'action figure, che potete vedere nelle immagini promozionali qui sotto, è alta circa 16,5 centimetri, è dotata di diverse paia di mani intercambiabili e include entrambe le fidate armi di Thor, ovvero Mjolnir e Stormbreaker, inoltre è dotata del mantello rosso del Dio del Tuono in tessuto.

Tamashii Nations L'action figure di Bro Thor

La somiglianza con Chris Hemsworth è impressionante. Il volto è scolpito in maniera eccellente e il costume ha dei dettagli di altissimo livello.

Come potete vedere, Thor ha una pancia più pronunciata e le mani in dotazione permettono di fargli assumere varie pose sia con Mjolnir che con Stormbreaker. Purtroppo, non sembra che non ci siano volti intercambiabili per questa action figure.

Bro Thor fa parte della linea di action figure chiamata S.H. Figuarts di Tamashii Nations, questa sarà disponibile da gennaio 2020 ma è già prenotabile a un costo di circa 6.600 Yen (circa 62 dollari) sul sito giapponese Bandai.

Il prossimo appuntamento con Thor (probabilmente non più in versione "Bro") sarà nel film Thor: Love and Thunder, annunciato allo scorso Comic-Con di San Diego come progetto della Fase 4. Nel film saranno però presenti due Thor, come confermato dallo stesso regista Taika Waititi: quello interpretato da Chris Hemsworth e il Potente Thor interpretato da Natalie Portman.

Mentre aspettate il 2021 per vedere la nuova avventura cinematografica del Dio del Tuono, potete rivedere le vicende di Bro Thor in Avengers: Endgame, che è già disponibile in Italia in versione digitale e lo sarà in versione fisica, ovvero in Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K dal 4 settembre 2019.