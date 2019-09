Scienziati riescono a manipolare la memoria, un po' come in 'Se mi lasci ti cancello'

Con indosso un giubbotto salvagente viola, en pendant con il fiocco per i capelli, l'adorabile mini pescatrice era eccitata per la nuova esperienza, ma allo stesso tempo intimorita. Il papà l'ha aiutata a gettare la lenza e in pochissimo ha abboccato una preda. E che preda! Josie ha catturato un pesce gatto a testa piatta di 15 kg e lei ne pesa poco più di 13.

Lo scorso mercoledì, la bimba di 4 anni è andata a pescare in un lago nei dintorni di Delavan, in Illinois, con i suoi genitori e ha preso un pesce gigante con... la canna da pesca di Frozen ! La mamma ha documentato l'impresa con lo smartphone e il video è diventato virale .

