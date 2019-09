Brendan Fraser è pronto a tornare per un sequel (o un reboot!) de La Mummia

So quanto sia difficile realizzare quel film. Ho provato a farlo tre volte e l'ingrediente essenziale per riuscirci è stato il divertimento. Devi ricordarti di divertirti. Quindi, se c'è un modo divertente di rifarlo ancora, sono disponibile.

Nel corso della FAN EXPO Canada, quando gli è stato chiesto se ci siano in programma futuri film de La Mummia , l'attore ha risposto scherzando "Per me? Ne volete uno?"; allora, sentendo la folla applaudire ha detto con ironia "Hai sentito, Universal?". Poi è stato domandato a Fraser se firmerebbe nel caso in cui gli venisse proposto di lavorare a un reboot della saga e l'attore ha subito asserito di essere disposto a farlo: "Assolutamente" .

La Mummia ebbe grande successo quando uscì alla fine degli anni '90, incassando oltre 400 milioni di dollari al box office mondiale. Due capitoli fecero seguito alla pellicola e, nel 2017, un reboot ha tentato di riportare in auge il franchise, senza riuscire nell'intento. Ora Brendan Fraser , protagonista della trilogia originale, ha dichiarato che sarebbe pronto a un eventuale ritorno in un film della saga.

