di Massimiliano Rincione - 03/09/2019 12:02 | aggiornato 03/09/2019 12:07

Avete presente la scena in cui un Homer estasiato dalle prelibatezze culinarie del New Jersey ci dà sotto con la forchetta? Ecco, due turiste hanno fatto lo stesso.

Quando vedi Simpson e New Jersey nella stessa parola non puoi non pensare che ad una cosa. Certo, qualora non aveste visto la stagione n.29 dei Simpson sarete senza dubbio spaesati di fronte ad una frase del genere, ma siamo certi che anche in questo caso qualcuno di voi avrà già capito dove vogliamo arrivare. Sì perché la scena in cui Homer Simpson si strafoga divorando qualsiasi cosa gli si pari davanti in questa vacanza ricca di prelibatezze è ben presto diventata virale sul web.

Ma perché ne stiamo parlando adesso? Semplice. Si dà il caso che due turiste svizzere, Katrin von Niederhausern e la sua amica Janine, abbiano pensato bene di riprodurre in tutto e per tutto la famosa sequenza animata, impegnandosi nell'offrire un risultato quanto più veritiero e fedele all'episodio possibile.

Vi siete già goduti la scorpacciata di Homer Simpson a New Orleans?



I Simpson in New Jersey: l'episodio

Stagione 29, episodio 17. A causa di un blocco dell'artista di Lisa, che d'improvviso non riesce più a suonare il sax davanti alla sua famiglia, i Simpson decidono di partire alla volta della Florida per far sì che la secondogenita riacquisti fiducia. Le vicissitudini, però, non tardano ad arrivare, con Homer e Bart che innescano una protesta nell'aereo costringendo il pilota ad atterrare a New Orleans. Ora, mentre le dinamiche dei vari personaggi prendono delle vie proprie - come spesso accade nella serie -, il nostro Homer comincia ad apprezzare non poco le prelibatezze locali, decidendo di girare tutti i ristoranti della città strafogandosi con ogni cosa gli capiti a tiro.

Una sequenza animata fantastica, e che porterà Homer e Lisa in un locale in cui incontreranno, udite e udite, il nipote del compianto Gengive Sanguinanti Murphy. Il parente del mentore artistico di Lisa la aiuterà a superare il suo problema, facendo di fatto finire l'episodio a tarallucci e vino.

Il cosplay itinerante di Katrin e Janine

Quindi, ricapitolando: cosa hanno pensato bene di fare Katrin e Janine? Riprodurre, per filo e per segno, quanti più fotogrammi possibili presenti nell'episodio. Certo, non è stato affatto facile mettere in scena le espressioni misticamente contemplanti di Homer di fronte al cibo, né tantomeno - come chiarito dalle due a Bored Panda - mettersi in pari col percorso fatto dal nostro eroe. Molti dei ristoranti in questione, infatti, erano chiusi o in ristrutturazione, alcuni in ferie e altri definitivamente andati. Insomma, le due amiche si sono trovate non poco in difficoltà pur avendo architettato un piano perfetto.

Ciò nonostante, il risultato finale è stato davvero molto, molto carino. Il montaggio finale, pubblicato sul canale Youtube di Katrin, è riuscito ad accumulare qualcosa come oltre 700mila visualizzazioni, con le interazioni che parono correre spedite anche verso il milione. Insomma, un gran bel risultato per queste due fan della serie, che hanno pensato bene di unire l'utile al dilettevole godendosi una vacanza made in New Jersey come solo Homer avrebbe saputo fare! E voi, che ne pensate della loro idea? Avevate già visto l'episodio in questione?