Come Instagram, anche Facebook potrebbe nascondere il numero dei 'Mi Piace'

di Pasquale Oliva - 03/09/2019 10:26 | aggiornato 03/09/2019 10:33

Facebook vuole che gli utenti si concentrino sui contenuti dei post e non sul numero di interazioni registrate. Sull'esempio di Instagram, in fase di test una versione della piattaforma che nasconde il numero di Mi Piace e non solo.

Prossima in casa Facebook una vera e propria rivoluzione sull'esempio di Instagram, piattaforma non a caso di proprietà del gigante dei social network. Mark Zuckerberg & co. starebbero infatti prendendo in considerazione l'idea di nascondere il numero totale di interazioni con i singoli post (Mi Piace, Ahah, Grrr e così via).

La notizia giunge dall'app researcher Jane Manchun Wong, che analizzando l'app di Facebook per Android ha scoperto una stringa di codice che può celare il numero esatto di Mi Piace (e non solo) ottenuti da un post. In tal caso, altri utenti vedrebbero solo le icone delle emoji corrispondenti alle reazioni e una dicitura simile a quella che oggi appare su Instagram, ovvero "piace a [nome utente] e altre persone".

La scoperta della Wong è stata poi confermata anche da Facebook, che tramite un portavoce raggiunto da TechCrunch ha annunciato l'avvio a breve di una fase di test della nuova funzione riservata a selezionati utenti.

Alla base di questa significativa modifica - come nel caso di Instagram - la volontà di ridurre drasticamente l'attenzione degli utenti al numero di interazioni con i post e indirizzarla invece verso il contenuto di quest'ultimi. La corsa ai Mi Piace ha infatti avuto effetti negativi su molte persone, alla costante e spasmodica ricerca di approvazione sui social e allo stesso tempo perseguitate dalla paura di non avere successo.

Facebook vorrebbe quindi migliorare l'esperienza dei suoi utenti e nascondere il conteggio dei Mi Piace potrebbe essere un ulteriore passo verso il raggiungimento di questo obiettivo.

