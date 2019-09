Fast & Furious 9: il nuovo look di Cipher svelato da Charlize Theron

Cinema

di Marcello Paolillo - 03/09/2019 10:54 | aggiornato 03/09/2019 10:58

L'attrice Charlize Theron ha pubblicato su Instagram una prima immagine del nuovo look di Cipher nel prossimo Fast & Furious 9, in uscita nel 2020.

One Race Films/Original Film

Lo scorso mese di luglio sono ripartite le riprese di Fast & Furious 9, dopo lo stop deciso a seguito dell'incidente occorso a uno stuntman del film.

Durante una sequenza d'azione, il giovane Joe Watts è infatti caduto da un’altezza di circa 9 metri, riportando una grave ferita alla testa. Trasportato con l’eliambulanza al Royal Hospital di Londra, lo stunt - inizialmente costretto in coma indotto - al momento non è più in terapia intensiva.

La lavorazione del film ha quindi ripreso il via a pieno regime, tanto che l'attrice Charlize Theron, attesa nuovamente nei panni di Cipher, ha pubblicato il nuovo look del personaggio attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Cipher, lo ricordiamo, è apparsa per la prima volta in Fast & Furious 8, ed è ora nuovamente attesa al varco per dare filo da torcere alla 'famiglia' di Dominic Toretto.

L'attrice farà parte del cast che vedrà il ritorno di Dom (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez), Roman (Tyrese Gibson), Mia (Jordana Brewster) e Tej (Ludacris), oltre a John Cena nei panni di un personaggio non meglio identificato. Grandi assenti saranno Dwayne Johnson e Jason Statham, dopo la loro apparizione nello spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw, approdato nei cinema italiani l'8 agosto scorso.

Alla regia troveremo nuovamente Justin Lin, già autore di ben quattro episodi del franchise (dal terzo al sesto). La sceneggiatura è a cura di Dan Casey (autore del thriller sci-fi Kin di Jonathan e Josh Baker), tratta da un soggetto dello stesso Lin.

Fast & Furious 9 uscirà nelle sale statunitensi il 22 maggio 2020.