Final Fantasy VIII Remastered è disponibile: ecco il trailer di lancio

di Andrea Guerriero - 03/09/2019 15:20 | aggiornato 03/09/2019 15:25

L'ottava "Fantasia Finale" di Square Enix torna su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch in versione rimasterizzata. E festeggia i 20 anni dall'uscita originale.

Dopo il controverso 15esimo capitolo, Square Enix continua a puntare sulla sua celebre Fantasia Finale.

E lo fa, questa volta, guardando al passato. In attesa del mese di marzo del prossimo anno, quando il promettente remake dell'indimenticabile Final Fantasy VII farà il suo debutto sul mercato - in esclusiva su PlayStation 4 -, tutti i fan della saga jRPG possono recuperare un'altra pietra miliare del panorama videoludico degli anni '90. Ci riferiamo a Final Fantasy VIII, disponibile da oggi, 3 settembre.

Il titolo è proposto dalla casa del Chocobo in versione rimasterizzata su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E il trailer di lancio visibile in testata di articolo ne va proprio a celebrare l'uscita.

Final Fantasy VIII Remastered può godere naturalmente di un restauro grafico evidente, che tocca principalmente i modelli poligonali di Squall, Rinoa e di tutti gli altri personaggi coinvolti nell'avventura, datata 1999. L'acquisto è possibile solo in versione digitale, e darà accesso ai gamer alla stessa identica esperienza di esattamente 20 anni fa. Non mancano comunque piccole aggiunte di gameplay, utili per svecchiare una formula divenuta con il tempo leggendaria.

Nell'edizione moderna, l'ottavo episodio di Final Fantasy è allora arricchito da un'opzione che permette di disabilitare i combattimenti casuali, una per velocizzare l'azione fino a tre volte e un'altra per attivare la modalità Battle Assist, che potenzia le barre HP/ATB e delle tecniche speciali per facilitare la progressione degli eroi del nostro team.