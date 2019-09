TV NewsCelebrityCuriosità Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana

Francesco Totti diventa San Pupone nello spot di Romolo + Giuly 2

di Chiara Poli - 03/09/2019 10:28

Roma è perduta. Cortina è l'ultimo luogo sicuro rimasto in Italia. Ma Romolo Montacchi non si arrende, e fa bene: la sua fede in Santo Pupone da Porta Metronia viene ripagata. E Francesco Totti gli mostra la via... Ecco il nuovo spot di Romolo + Giuly 2!

Santo Pupone da Porta Metronia: il santo a cui Romolo (Alessandro D'Ambrosi) e tutti i suoi amici sono da sempre devoti. Quando non sai più cosa fare, quando ti senti con le spalle al muro, quando pensi che tutto sia perduto, ti rivolgi a lui. Affinché ti indichi la via. E lui, puntualmente, lo fa. Armato di cucchiaio gigante, San Pupone - Francesco Totti in un cameo di quelli destinati a fare storia - appare e risolve i tuoi dubbi. Mentre la data per il debutto della seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana si avvicina a grandi passi - mancano solo due settimane - Santo Pupone da Porta Metronia compie un nuovo miracolo. Illumina la via di Romolo, Montacchi insegnandogli come si fa: si fa credere a tutti di essersene andati e poi, quando meno se l'aspettano, si torna e si fa il cucchiaio. FOX 6 FOX Facebook Twitter Pinterest Francesco Totti nel ruolo di San Pupone

Chiudi 1 di 6 Altro che Mano de Dios, quella si affida solo alla fortuna: qui c'è er Cucchiaio der Pupone! Ora Romolo sa, ha capito, ha visto la luce: si riprenderà Roma. O, almeno, ci proverà... La fede è una cosa seria. Cortina potrà anche essere l'unico luogo sicuro rimasto in Italia per i romani, ma Roma è Roma. E Romolo Montacchi, insieme alla sua adorata Giuly Copulati (Beatrice Arnera), ha una sola missione: restituire Roma ai romani. Chi meglio di San Pupone potrebbe guidarli in questa sacra e pericolosa impresa? Quale tattica più efficace der cucchiaio potrebbero mai adottare? Lo scopriremo lunedì 16 settembre alle 21.15, solo su FOX, con la seconda stagione di Romolo + Giuly Una serie per tutti...pure per Totti!