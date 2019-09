Le tazze da collezione di Harry Potter in arrivo da Esselunga: tutte le informazioni

Curiosità

di Rina Zamarra - 03/09/2019 11:25 | aggiornato 03/09/2019 12:38

Esselunga lancia una promozione speciale: la raccolta punti per ottenere le tazze da collezione con le immagini nascoste di Harry Potter. Leggi tutti i dettagli.

A partire dal 5 settembre 2019 i clienti di Esselunga potranno collezionare le tazze di Harry Potter.

La catena di supermercati lancia una nuova promozione dedicata ai fan del maghetto e legata al progetto Amici di scuola, inaugurato nel 2015. Quest'ultima è un'iniziativa che consente di fornire materiale scolastico alle scuole tramite una serie di buoni, concessi ai clienti dei supermercati. Basta fare una spesa pari a 25 euro per ricevere un Buono Amici di scuola da destinare agli istituti scolastici.

Quest’anno nell’ambito dell'iniziativa per le scuole è inclusa anche la speciale raccolta punti che consente di fare colazione con le tazze di Harry Potter.

Tazze Harry Potter: come collezionarle grazie a Esselunga

Dal 5 settembre fino al 20 ottobre 2019, grandi e piccoli potranno collezionare da Esselunga le tazze Hot (scalda e rivela) e le tazze Dark (si illuminano al buio) di Harry Potter.

HD Esselunga Le sei tazze collezionabili da Esselunga ispirate a Harry Potter

Le tazze Hot rivelano una figura nascosta quando si versa all’interno un liquido caldo alla temperatura di almeno 50 gradi e sono disponibili in tre versioni:

Magical Creatures (Creature magiche)

Quidditch

Back to Hogwarts (Di ritorno a Hogwarts)

HD Esselunga

Le tazze Dark, invece, vanno prima esposte alla luce naturale per qualche minuto e poi portate in un ambiente buio. Non appena le stanze saranno prive di luce, sulla tazza apparirà un’immagine.

Le tazze Dark sono sempre tre:

Patronus

Houses (Le case)

Dark Arts (Le arti oscure

Esselunga

Le tazze impilabili e in ceramiche vanno lavate a mano senza usare le classiche spugne, altrimenti l’effetto magico potrebbe svanire.

Per ottenerle basta raccogliere 8 bollini e aggiungere 2 euro. Esselunga concede un bollino ogni 25 euro di spesa oppure ogni 50 punti Fragola. Ovviamente, per partecipare bisogna essere in possesso di una carta fedeltà del supermercato.

Le cassiere consegnano una cartolina raccogli punti in cui è possibile attaccare i bollini. Il tempo a disposizione è più di un mese e sicuramente sarà possibile collezionare tutte le tazze magiche!