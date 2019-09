LEGOLAND Water Park, cominciano i lavori per il parco acquatico a Gardaland

Curiosità

di Rina Zamarra - 03/09/2019

Gardaland inizia ufficialmente i lavori per la realizzazione del primo LEGOLAND Water Park d'Europa: il CEO del Parco ha posato il primo mattoncino LEGO in cantiere.

Il primo mattoncino giallo è stato posato e la costruzione del LEGOLAND Water Park è ufficialmente iniziata.

Gardaland avrà dunque una nuova area dedicata ai mattoncini LEGO, la cui apertura è prevista per giugno 2020. Alla cerimonia erano presenti Aldo Maria Vigevani (CEO Gardaland) e Luca Marigo (Sales and Marketing Director Gardaland), che hanno posato il mattoncino nel cantiere insieme alla mascotte Prezzemolino e a un gruppo di giovanissimi in veste di inviati speciali per un giorno.

Gardaland

La nuova area si estenderà su una superficie di 15 mila metri quadri e sarà accessibile ai bambini dai due anni in su. Si tratterà di un parco acquatico con milioni di mattoncini colorati, in cui i bambini saranno liberi di dedicarsi alle costruzioni LEGO, ai giochi interattivi e alle occasioni di divertimento organizzate all’interno. Gli adulti, invece, avranno la possibilità di godere del paesaggio verdeggiante dell’area.

L’investimento per la realizzazione è pari a 20 milioni di euro e darà vita al primo LEGOLAND Water Park d’Europa. In realtà, parchi acquatici dedicati ai mattoncini sono già presenti all’interno dei LEGOLAND aperti in California, Florida, Malaysia e Dubai.

LEGOLAND Water Park - California

Quello italiano, però, non sarà solo il primo parco acquatico europeo dedicato ai LEGO, ma sarà anche il primo a sorgere all’interno di un parco non realizzato dall’azienda danese di mattoncini.

Il progetto va ad ampliare la già ricca offerta di Gardaland, al cui interno è presente l’acquario SEA LIFE e le tre strutture alberghiere Gardaland Hotel, Gardaland Adventure e il nuovo Gardaland Magic Hotel. Quest’ultimo è un albergo tematico di recente realizzazione, che consente agli ospiti di soggiornare in stanze molto particolari caratterizzate dalle seguenti ambientazioni: Foresta Incantata, Cristallo Magico e Grande Mago.