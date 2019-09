Nintendo Switch Lite si avvicina all'uscita: ecco trailer di lancio e cover ufficiale

Videogames

Nintendo si sta preparando a lanciare la sua console portatile Nintendo Switch Lite: confermato anche l'arrivo di una flip cover ufficiale che vi consentirà di trasportarla in sicurezza.

Il lancio di Nintendo Switch Lite, atteso per il prossimo 20 settembre, si fa sempre più vicino. In vista del debutto, la compagnia giapponese Nintendo ha pubblicato un video introduttivo, che mostra in azione la sua console incentrata sul gioco portatile. Potete trovarlo in apertura al nostro articolo.

Ricordiamo che Nintendo Switch Lite consentirà di giocare agli stessi giochi della sorella maggiore Nintendo Switch; la differenza, tra le due varianti della piattaforma, starà nel fatto che Lite si potrà usare solo in portatile e non sarà possibile collegarla a un televisore.

Per lo stesso motivo, la nuova versione della console avrà un corpo unico, privo dei controller Joy-Con estraibili: una caratteristica che la renderà inadatta (a meno dell'acquisto di controller separati) a giocare titoli come 1-2-Switch o Nintendo Labo.

Essendo pensata per l'utilizzo fuori casa e un po' come erede di Nintendo 3DS, Switch Lite avrà bisogno di essere protetta, durante i vostri viaggi. Per questo motivo, Nintendo ha presentato anche una flip cover ufficiale che, similmente a quelle degli smartphone, vi consentirà di tenere il display al sicuro da eventuali graffi, avvolgendo anche il retro della console.

Al momento, il lancio della cover è atteso a novembre in Giappone, ma non ci sono dubbi che arriverà anche in Europa.

Nintendo Switch Lite è in uscita nelle colorazioni turchese, gialla e grigia. Sarà inoltre lanciata in una speciale edizione con livrea dedicata a Pokémon Spada e Scudo. In Italia, la console avrà un prezzo di listino di 219,99 euro per il modello standard e di 229,99 per quello speciale a tema Pokémon.

La farete vostra o preferite concentrarvi sulla normale Nintendo Switch, in vendita invece al prezzo di 329,99 euro?