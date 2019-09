Tutta la potenza dell'uragano Dorian vista dallo spazio

L'uragano Dorian è stato declassato a categoria 3, ma questo non lo rende meno minaccioso: distrugge e miete vittime, e le immagini testimoniano quanto sia spaventoso. Adesso, un'ingegnere e astronauta della NASA ha condiviso alcuni scatti che mostrano tutta la potenza di Dorian dallo spazio.

Le foto, scattate dalla Stazione Spaziale Internazionale, sono state pubblicate dal profilo Twitter di Christina Koch. La donna ha accompagnato gli scatti con il messaggio "Sperando che tutte le persone sulla sua strada stiano al sicuro".

#HurricaneDorian as seen from @Space_Station earlier today. Hoping everyone in its path stays safe. pic.twitter.com/6vejLDPJHF