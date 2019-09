Cinema

di Mattia Chiappani - 03/09/2019 12:38 | aggiornato 03/09/2019 12:43

Carrie Fisher avrà un ruolo importante in Star Wars: L'ascesa di Skywalker e scopriremo qualcosa in più sul passato di Poe Dameron...

1 condivisione

Arriverà il prossimo 18 dicembre Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nono episodio della amatissima saga creata da George Lucas. Gli appassionati sono già curiosissimi di scoprire tutto su questa pellicola, che chiuderà ufficialmente la cosiddetta trilogia sequel iniziata nel 2015. Si tratterà anche della conclusione della cosiddetta saga degli Skywalker, famiglia che ha avuto un ruolo centrale negli eventi avvenuti "Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana...". Tra gli elementi che più stanno animando le discussioni negli ultimi mesi troviamo il ritorno dell'Imperatore Palpatine, ribadito dal primo poster della pellicola, e il possibile passaggio di Rey al Lato Oscuro della Forza.

Oggi però vogliamo concentrarci su un altro aspetto chiave del film: la presenza di Carrie Fisher, nuovamente nei panni di Leia.

Alla fine del 2016 infatti, gli appassionati di Star Wars hanno avuto una bruttissima sorpresa: l'indimenticabile interprete di questo personaggio è morta all'età di sessant'anni. Nei mesi successivi sono emerse diverse indiscrezioni su cosa sarebbe successo a Leia nella saga in seguito a questo avvenimento, dato che sembrava destinata ad avere un ruolo di rilievo in Star Wars 9. Con il tempo, è arrivata la conferma della sua presenza nel film, grazie non alla CGI ma ad alcune riprese d'archivio.

Proprio su questo tema è intervenuta la Presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, durante il D23 Expo. La manager ha spiegato come si sia deciso di includere Leia in Star Wars: L'ascesa di Skywalker per rendere onore al personaggio, evitando una meno gloriosa morte off-screen:

Credo ci sia stato un grande senso di responsabilità. Abbiamo passato molto tempo a discutere di ciò che volevamo trasmettesse il film. Prima di tutto, avrebbe dovuto essere Leia. È stata una consultazione molto, molto difficile. Ma sapevamo che si trattava di un personaggio davvero importante. Non volevamo semplicemente dire che non c'era, che era andata da qualche altra parte, che era morta tra un film e l'altro. Sentivamo che non c'era una strada per concludere così questa storia. È una parte assolutamente integrale di essa. Trovare una conclusione degna ed emozionante è stato il nostro obiettivo primario.

Non è però l'unica informazione arrivata su questo nuovo capitolo della saga, ovviamente. Alcune indiscrezioni parlano di un ruolo maggiore in questa pellicola per il pilota della Resistenza Poe Dameron, uno dei personaggi principali della nuova trilogia. Stando a quanto rivelato direttamente dal suo interprete Oscar Isaac, in Star Wars: L'ascesa di Skywalker scopriremo molte novità su questo personaggio, in particolare sul suo passato ambiguo. Questa la sua dichiarazione:

[...] In particolare per quanto riguarda Poe, credo che le persone resteranno stupite nello scoprire che ha un passato piuttosto ambiguo. Non è quel pilota pulito ed eroico che si crede che sia.

In effetti, sempre durante il D23 Expo, è stato rivelato che il personaggio misterioso interpretato da Keri Russell chiamato Zorii Bliss è in qualche modo legata proprio a Poe Dameron. Che sia lei la chiave per scoprire di più sul passato del coraggioso pilota della Resistenza?

Voi cosa ne pensate? E, più in generale, quali sono le vostre aspettative e teorie su Star Wars: L'ascesa di Skywalker?