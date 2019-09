Cinema

di Giuseppe Benincasa - 03/09/2019 15:17 | aggiornato 03/09/2019 15:21

Un momento emozionante sul palco del Telluride Film Festival!

Al Telluride Film Festival (tenutosi dal 30 agosto al 2 settembre 2019 in Colorado), il regista Martin Scorsese ha sorpreso tutti facendo un'apparizione durante il tributo dedicato ad Adam Driver.

Scorsese, che nel 2016 ha diretto Driver nel film Silence, è salito sul palco per premiare l'attore con uno dei Silver Medallion del festival prima della proiezione del film Marriage Story (Storia di un matrimonio per l'Italia), del quale Driver è protagonista.

Potete vedere l'ingresso di Scorsese sul palco del Telluride Film Festival nel video qui sotto, pubblicato su Twitter da Marc Malkin (giornalista di Variety):

When Martin Scorsese is the surprise presenter at the #AdamDriver tribute before the #MarriageStory screening. #TellurideFilmFestival pic.twitter.com/xDLaa7SeNH — Marc Malkin (@marcmalkin) September 1, 2019

Il regista dell'imminente The Irishman ha elogiato Driver, definendolo uno dei migliori attori - se non il miglior attore - della sua generazione:

Quello che vedete davanti a voi è un grande attore, una grande presenza sullo schermo, sia che si tratti degli spettacoli HBO o che si tratti di BlacKkKlansman o Paterson o persino nel film che abbiamo fatto insieme [Silence].

Per quanto riguarda la serie HBO, Scorsese si riferisce a Girls (andata in onda negli USA per 6 stagioni dal 2012 al 2017), che di fatto ha lanciato la carriera di Adam Driver.

“One of the best, if not the best, actors of his generation.” - Martin Scorsese presenting the 2019 Silver Medallion Award to Adam Driver at the #TellurideFilmFestival pic.twitter.com/GJ7w6q4jP6 — Marriage Story (@MarriageStory) September 1, 2019

Oltre a Storia di un matrimonio (scritto e diretto da Noah Baumbach), alla kermesse che si è svolta in Colorado, Adam Driver è apparso anche nel dramma politico The Report, scritto e diretto da Scott Z. Burns, dove l'attore recita al fianco di Annette Bening.

The Report è il quarto film a uscire negli Stati Uniti nel 2019 nel quale partecipa Adam Driver. Infatti, quest'ultimo è stato già protagonista del lungometraggio di Jim Jarmush I morti non muoiono insieme a Bill Murray e tornerà in Star Wars: L'ascesa di Skywalker sotto la direzione di J.J. Abrams dal 18 dicembre nei cinema italiani.