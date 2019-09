Terminator: dal cinema al fumetto, due nuove serie in arrivo da SaldaPress

Le pubblicazioni non sono però finite. A ottobre uscirà, sempre per SaldaPress, la nuova serie mensile a fumetti , chiamata semplicemente Terminator, dedicata agli inarrestabili cyborg che viaggiano nel tempo. Il primo numero di questa nuova serie conterrà la storia Terminator: 2029-1984 , che metterà in collegamento il futuro e il passato della saga creata da James Cameron

La storia del volume si riallaccerà alle vicende raccontate nel primo Terminator, John Connor manda una squadra d'assalto nel passato per distruggere Cyberdyne, la società destinata a diventare Skynet. Le macchine però non resteranno a guardare e manderanno nel passato una squadra di Terminator pronti a fermare i soldati umani del futuro, mentre Los Angeles rischia di diventare una zona di guerra.

Quest'anno infatti è il 35esimo anniversario dall'inizio della saga di Terminator, ma i festeggiamenti non si limitano solo all'uscita, a novembre, di Terminator: Destino Oscuro. SaldaPress , nota casa editrice di fumetti, porterà in Italia un fumetto celebrativo dell'evento.

Terminator quest'anno non esce solo al cinema, ma anche in versione cartacea con i fumetti di SaldaPress.

