Tutti i videogiochi in un uscita a settembre 2019 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Videogames

di Andrea Guerriero - 03/09/2019 11:30 | aggiornato 03/09/2019 11:35

Settembre sarà un mese esplosivo per gli appassionati di videogiochi. Sono infatti tantissimi i titoli in uscita il prossimo mese, per una line-up ricca di capolavori annunciati.

La stagione estiva rappresenta da sempre un periodo di passaggio per il mercato videoludico. Non che le uscite siano mancate, intendiamoci, ma settembre si presenta come un mese decisamente più fitto di release.

Tra grandi ritorni, sequel importanti e nuove proprietà intellettuali largamente attese, le prossime settimana andranno a colorare l'universo geek con nuovi protagonisti, distribuiti equamente su un po' tutte le piattaforme attualmente in commercio - dal PC a PlayStation 4, passando per Xbox One, Nintendo Switch e persino i dispositivi mobile a marchio iOS e Android. Non mancheranno neppure quelle sfide che da anni plasmano l'universo in pixel e poligoni, come quella tra le simulazioni calcistiche FIFA e Pro Evolution Soccer.

Ecco perché abbiamo deciso di invitarvi a partecipare ad un viaggio tra poligoni, pixel e colori sgargianti alla scoperta di tutti i migliori videogame in uscita a settembre 2019. A voi non resta che reggervi forte al pad e restare a guardare, così da capire quale o quali titoli portarvi a casa per arricchire la vostra collezione dall'animo nerd.

I giochi PS4 di settembre 2019

Apre le danze di questa carrellata videoludica la lista di giochi in uscita sul monolite di casa Sony. Già dal 3 settembre, la console made in Japan accoglierà l'attesissimo remaster di Final Fantasy VIII, che ne celebra i 20 anni dalla prima release sul mercato - era il 1999, e la PSX già andava ad imporsi come regina di vendite.

Il rifacimento dell'ottava Fantasia Finale di Square Enix propone una grafica migliorata e pieno supporto all'alta definizione. Il team di sviluppo ha poi scelto di implementare un'opzione per disabilitare i combattimenti casuali, una per velocizzare l'azione fino a tre volte e un'altra per attivare la modalità Battle Assist, che potenzia le barre HP/ATB e delle tecniche speciali per facilitare la progressione degli eroi del nostro team.

Lo stesso giorno, gli scaffali saluteranno pure la versione console di Torchlight 2 - pubblicato su PC addirittura nel 2012 - e Catherine Full Body, che ripropone lo stesso puzzle game dal retrogusto intimistico di Atlus del 2011, arricchendolo con una nuova storyline che coinvolge una ragazza mai vista prima, un notevole incremento dei livelli giocabili, set di regole riarrangiate e persino qualche opzione competitiva per l'online. Il 6 agosto, poi, sarà la volta si calcare il parquet di NBA 2K20, ultima incarnazione del franchise sportivo di 2K Games, dedicato naturalmente al basket.

Sempre il 6, sarà tempo anche di rivestire i panni del cacciatore virtuale, in occasione dell'uscita di Iceborne, la più grande espansione dell'apprezzatissimo Monster Hunter World di Capcom. Chi invece preferisce zombie e atmosfere post apocalittiche, potrà recuperare in un'unica soluzione tutte le avventure grafiche di Telltale Games ispirate al'universo creato da Robert Kirkman. Skybound Games pubblicherà infatti The Walking Dead The Telltale Definitive Series, per la gioia di quanti non hanno mai giocato all'epopea di Clementine o di quelli che vorrebbero riscoprirla una preziosa riedizione.

Il cofanetto include tutte e quattro le stagioni della serie, insieme a The Walking Dead Michonne, il contenuto scaricabile di 400 Days e diversi bonus digitali.

Il grande calcio scenderà in campo prima di tutto con eFootball PES 2020 di Konami, previsto il 10 settembre - e ovviamente chiamato a sfidare a muso duro l'inevitabile risposta di EA Sports e Electronic Arts. Il 13 settembre è poi il grande giorno dell'esplosivo Borderlands 3: Gearbox Software mette sul piatto lo stesso adrenalinico gameplay e la scanzonata ironia che da sempre contraddistingue la saga, arricchendo il tutto con qualche innovazione, ambientazioni inedite e un cast di Cacciatori della Cripta completamente rinnovato. Saltando al 17 settembre, invece, ricordiamo l'uscita di Devil's Hunt, che reinterpreta l'eterna lotta tra Angeli e Demoni.

Chi apprezza il soulslike - genere di fatto creato da From Software -, deve a tutti costi cerchiare a più di tinte di rosso sul calendario la data del 24 settembre 2019, che segna il lancio di The Surge 2. Il mese su PlayStation 4 si chiude con Contra Rogue Corps – il 26 settembre - e Code Vein - giorno 27.

I giochi Xbox One e PC di settembre 2019

Passando a Xbox One e PC, è innegabile che settembre 2019 andrà a regalare diverse soddisfazioni anche ai fedelissimi del fronte Microsoft.

E lo fa prima di tutto con il già citato Final Fantasy VIII Remastered, in uscita il 3. Giorno che segna la release anche di Torchlight 2 su Xbox One e di Spyro Reignited Trilogy su PC. Il 6 settembre, invece, sarà la volta di NBA 2K20, sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K Sports, e basato sulla National Basketball Association. Anche Monster Hunter Iceborne esce lo stesso giorno, per la gioia di chi non vede l'ora di lanciarsi a caccia di nuovi mostri nell'incantevole universo ruolistico pennellato dalla casa di Street Fighter e Resident Evil.

Se il 10 settembre sarà il grande momento di eFootball PES 2020, l'11 settembre 2019 segnerà il debutto nei negozi di The Walking Dead The Telltale Definitive Series, pacchetto adatto a chi vorrebbe (ri)vivere le avventure post apocalittiche di Clementine, dalle origini all'inevitabile epilogo. Solo Xbox One e personal computer apriranno poi le porte – ancora il 10 settembre – a Gears 5, declinazione più recente dello sparacchino Gears of War.

L'universo degli FPS si farà ancora più grande il 13 del mese, con l'uscita di Borderlands 3. Il 17, poi, solo gli utenti PC potranno perdersi nelle atmosfere orrorifiche dell'action Daymare 1998, sviluppato dagli italianissimi Invader Studios. Il canovaccio narrativo ci trascinerà all’interno di un centro di ricerca segreto per investigare su di un incidente che minaccia di trasformare l'intero genere umano in un'orda di zombie.

Lo sviluppo del progetto è partito da un remake non ufficiale di Resident Evil 2, per poi evolversi e proporsi a pubblico e stampa con una propria identità. Lo stesso giorno, su entrambi i device, arriverà Devil's Hunt del publisher 1C Entertainment e dello sviluppatore Layopi Games. Il titolo sarà seguito il 24 settembre da The Surge 2, il 26 da Contra Rogue Corps e il 27 da Code Vein.

I giochi Nintendo Switch di settembre 2019

Anche "mamma" Nintendo ha intenzione di solleticare palati e portafogli dei possessori di Nintendo Switch nel mese in corso.

Anche per la console ibrida si parte il 3 settembre con il remaster di Final Fantasy VIII, seguito da Torchlight 2 - con tanto di contenuti esclusivi - e da Spyro Reignited Trilogy. Le avventure del draghetto svolazzano su Switch grazie al remake dei giochi Spyro the Dragon (1998), Spyro 2: Ripto's Rage (1999) e Spyro: Year of the Dragon (2000), realizzati dai ragazzi di Toys for Bob.

Il 6 del mese sarà invece tempo di allacciare gli scarpini e di lanciarsi nello spettacolare basket di NBA 2K20, nuovo episodio della serie di videogiochi sportivi targata 2K Games. Saltando al 13, sarà poi la volta dell'esclusiva Daemon X Machina, gioco d'azione basato sui mech e realizzato da Kenichiro Tsukuda.

Abbiamo ancora LEGO Jurassic World, in uscita il 19 settembre, e il giorno successivo il grande debutto di Nintendo Switch Lite, la nuova versione della console pensata esclusivamente per il gaming portatile, accompagnato da quello del remake di The Legend of Zelda Link' Awakening, classico ad 8-bit per Game Boy del 1993. Link è naufragato su un'isola misteriosa abitata da strambe creature. Per fuggire, dovrà trovare degli strumenti magici e risvegliare il Pesce Vento. I giocatori esploreranno un'isola di Koholint ricostruita fedelmente con un nuovo stile artistico e, nel corso delle loro avventure, dovranno esplorare numerosi labirinti, scoprire i segreti nascosti dell'isola e affrontare nemici della serie Super Mario, come Goomba, Categnacci e Piante Piranha.

Il 25 settembre, poi, potremo scaricare gratuitamente – con acquisti in app – Mario Kart Tour, che sarà disponibile sia su App Store per iPhone che su Google Play per dispositivi mobile Android.

Chiudono in bellezza questa ricca carrellata poligonale Contra Rogue Corps - il 26 del mese -, il calcistico FIFA 20 - giorno 27 -, e le versioni Switch di Dragon Quest 11 Echi di un'Era Perduta, di Ori and the Blind Forest e di Tropico 6 – sempre il 27 del mese.