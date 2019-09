È il 1964 quando una giovane attrice di teatro fa il suo esordio sul grande schermo nel ruolo di una governante "praticamente perfetta sotto ogni aspetto". Fortemente voluta da Walt Disney in persona, dopo essersi vista "soffiare" da Audrey Hepburn la parte di Eliza Doolittle nell'adattamento per il cinema di My Fair Lady, Julie Andrews diventa Mary Poppins ed entra nella storia.

A 55 anni di distanza dalla sua interpretazione della "supertata", che le è valsa l'Oscar per la Migliore attrice protagonista, e dopo titoli iconici come Tutti insieme appassionatamente e Victor Victoria, Venezia 76 ha voluto renderle omaggio con il Leone d'Oro alla carriera.

Dopo avere dichiarato di essere "molto onorata" per il riconoscimento e avere definito la Mostra del Cinema di Venezia "uno dei più stimati festival internazionali", Julie Andrews è arrivata al Lido lunedì 2 settembre per ritirare il premio.

L'attrice è stata introdotta sul palco della Sala Grande da Luca Guadagnino, che le ha dedicato un discorso appassionato ed emozionante. Come scrive La Repubblica, il regista di Chiamami col tuo nome ha dichiarato:

Il filmmaker ha proseguito ripercorrendo i ruoli e i film più importanti della grande attrice e lodando il suo talento:

Il suo successo a Broadway la portò a essere scelta da Walt Disney per l'adattamento cinematografico di Mary Poppins. Un successo fenomenale e un tesoro per tutti gli anni a venire, il musical valse a Julie Andrews un Oscar. In Victor Victoria, dove interpreta non uno ma due personaggi, vediamo tutto il potere dell'umanesimo. Mi viene in mente il titolo di un altro film: Così è la vita. Per me, descrive l'arte di Julie Andrews: l'arte della vita.

#BiennaleCinema2019 #Venezia76#LucaGuadagnino: “In Victor/Victoria, where she plays not one but two characters, we see all the power of humanism. I’m reminded of the title of another movie: That’s Life. For me, that describes the art of #JulieAndrews: the art of life.” pic.twitter.com/Fhywb3s29U