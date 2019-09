Venezia 76: Timothée Chalamet, Luca Marinelli, Lily-Rose Depp, le foto della sesta giornata

In concorso per l'ambito Leone d'oro, Martin Eden , il film di Pietro Marcello ispirato all'omonimo romanzo di Jack London. Martin Eden, con Luca Marinelli nei panni del protagonista del titolo, è il secondo film italiano in corsa per la Palma d'oro.

Nella sesta serata della 76esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia a brillare sul tappeto rosso della Laguna è la giovanissima Lily-Rose Depp , figlia del più famoso Johnny (che è in arrivo in Italia il prossimo venerdì).

