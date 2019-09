Between Two Ferns, il film: una parata di star di Hollywood in un trailer assurdo

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 04/09/2019 14:29 | aggiornato 04/09/2019 14:34

Una quasi infinita lista di cammei eccellenti e tanta, tanta acqua!

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Between Two Ferns: The Movie, il film basato sull'eccentrico talk show di Zach Galifianakis.

Il lungometraggio narra del sogno di Galifianakis (che interpreta sé stesso) di diventare la star del talk show che conduce (Between Two Ferns), facendolo esordire in un vero network e non più su un canale YouTube. Per realizzare il suo desiderio dovrà affrontare un viaggio, alla ricerca di importanti personaggi da intervistare.

Il trailer, che potete vedere in testata a questo articolo, presenta il film come un road movie divertente e pieno di apparizioni importanti come Matthew McConaughey, Will Ferrell, Brie Larson, David Letterman, Peter Dinklage, Chrissy Teigen, Jon Hamm, Benedict Cumberbatch, Tiffany Haddish, Jason Schwartzman, Awkwafina, Adam Scott, John Cho, Chance the Rapper e Paul Rudd.

Il tono comico del lungometraggio si contrappone al dramma umano del protagonista che cerca di realizzare il suo sogno, partendo da una situazione disperata e senza un soldo.

Between Two Ferns: The Movie è diretto da Scott Aukerman e scritto da quest'ultimo in collaborazione con Zach Galifianakis, che ricorderete per il ruolo che lo ha reso celebre nella trilogia cinematografica de Una notte da leoni. Aukerman è stato anche il regista di 15 episodi dello show televisivo Between Two Ferns (sì, esiste realmente) che, per chi non lo sapesse, è disponibile sul canale YouTube Funny Or Die.

Il vero talk show di Galifianakis

Lo show, andato in onda tra il 2008 e il 2018, ha al suo attivo 22 episodi (di cui uno speciale natalizio) e uno speciale dal titolo Between Two Ferns: A Fairytale of New York andato in onda sul canale americano Comedy Central. Gli episodi hanno una durata compresa tra i 3 e i 6 minuti.

Per due anni consecutivi, Between Two Ferns si è aggiudicato il premio come Miglior programma di intrattenimento nella categoria formato breve in live-action dei Creative Arts Emmy Award. Negli anni, Galifianakis è riuscito a intervistare molti colleghi come Brad Pitt, Steve Carell e Ben Stiller, oltre che l'ex presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama (episodio che potete vedere nel video qui sopra) e la candidata presidente Hillary Clinton.

Between Two Ferns: The Movie sarà disponibile per gli abbonati al servizio streaming Netflix dal 20 settembre 2019.