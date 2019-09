Bob Odenkirk protagonista di divertenti video che mettono in guardia sul cambiamento climatico

CuriositàCelebrity

04/09/2019

Bob Odenkirk è l'Ammiraglio Horntower per la sensibilizzazione sul "caldo" tema dei cambiamenti climatici.

A pochi giorni dall'aiuto concreto fornito da Leonardo DiCaprio per il disastro che ha colpito l'Amazzonia, il regista e documentarista Errol Morris e l'attore Bob Odenkirk si sono uniti per provare a sensibilizzare il pubblico sui critici cambiamenti climatici che stanno colpendo la Terra.

In collaborazione con l'organizzazione californiana Institute for the Future (IFTF), i due uomini di spettacolo si sono uniti per realizzare una serie di spot, al contempo divertenti e deprimenti, che pubblicizzano la campagna di sensibilizzazione Global Meltdown.

Nei video Bob Odenkirk interpreta l'Ammiraglio Horntower, un uomo un po' stupido disperso in mezzo al mare, senza la sua flotta e che forse è l'ultimo uomo sulla Terra. Horntower è testimone della fine del mondo e probabilmente dell'umanità: riflette a voce alta, parla con gli animali e prova a cercare invano un pezzo di terra o qualche altro essere umano.

Nel video qui sotto, per esempio, Horntower scorge con il suo monocolo il braccio della famosa Statua della Libertà che emerge dalle acque. Segno evidente che i ghiacciai si sono sciolti e ciò ha contribuito alla distruzione del pianeta.

Il filmato, poi esorta lo spettatore a svegliarsi e fare qualcosa per contrastare la grave crisi in atto.

Il regista Morris ha dichiarato di aver sempre dato credito alle voci sul cambiamento climatico, sul riscaldamento globale o su qualsiasi altro problema legato al nostro pianeta. Poi, elogiando il lavoro di Al Gore fatto con il documentario Una scomoda verità nel 2006, si è lamentato del fatto che anche il cambiamento climatico è diventato uno strumento di propaganda per i politici americani. Morris spera infine che questo stupido uomo - l'Ammiraglio Horntower - possa smuovere qualcosa.

Il regista ha realizzato 19 spot da circa 30 secondi l'uno, che verranno caricati sul canale YouTube dedicato alla campagna Global Meltdown.