Chiara Ferragni e Kasia Smutniak a Venezia 76: le foto del giorno 7

Per la fashion blogger e influencer, presente alla Mostra per promuovere il suo docu-film Chiara Ferragni - Unposted , quella di quest'anno non è la prima volta a Venezia: il suo "debutto" alla Mostra del cinema risale al 2011. Se, però, precedentemente aveva sfilato sul red carpet in qualità di testimonial di marchi e case di moda, stavolta si trova nella città lagunare nei panni di attrice. Il suo film è nella lista delle pellicole della sezione Sconfini.

