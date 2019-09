Cruella: primo sguardo a Emma Stone ed Emma Thompson nelle immagini dal set

Cinema

di Rina Zamarra - 04/09/2019 09:51 | aggiornato 04/09/2019 09:56

Da Londra arrivano i primi scatti dal set di Cruella: fotografate le protagoniste Emma Stone e Emma Thompson, nei panni rispettivamente di Cruella e della Baronessa.

1 condivisione

Londra si è trasformata nel set di Cruella e fotografi e giornalisti sono a caccia da giorni per scattare le prime foto delle attrici protagoniste.

I fan de La Carica dei 101 hanno potuto già vedere il primo scatto di Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon. L’immagine è stata diffusa durante la convention D23 Expo che si è tenuta in California dal 23 al 25 agosto 2019.

Nella foto Emma aveva i capelli bicolore e un abbigliamento in pelle, look che ha contribuito a rivelare l’ambientazione del film nella Londra punk degli anni ’70. Ebbene, le nuove immagini sono totalmente diverse. Emma non ha i capelli bianchi e neri ma di un rosso vivo e indossa una divisa rosa. A ricordare l’ambientazione punk sono le scarpe con la suola a carrarmato e i calzini bicolore.

Emma shooting some scenes for Cruella yesterday. This is really going to be something hahah pic.twitter.com/Pocr8dveQ7 — Emily4EVER (@emilyjstone6) September 2, 2019

Emma Stone on the set of Cruella in London pic.twitter.com/T1BZp84eX7 — emma stone daily (@dailyemmastone) September 1, 2019

Non sono questi, però, gli unici scatti. In una seconda serie di foto, Emma ha sempre i capelli rosso fuoco, ma indossa un basco alla francese, un impermeabile e degli stivali alti stringati. A giudicare dalla foto sembra quasi una studentessa.

Non si sa ancora molto della trama, tranne che il film è una sorta di prequel incentrato sulla storia di Crudelia e sulle vicissitudini che l’hanno indotta a trasformarsi nel personaggio che conosciamo.

Negli ultimi giorni, sono circolate anche le immagini di Emma Thompson che veste i panni della Baronessa. L’attrice è stata fotografata in strada con i capelli scuri raccolti in un grosso chignon, un soprabito dorato e un abito nero. Il look è decisamente aggressivo e scintillante. L’attrice, infatti, indossa anche una vistosa collana di perle, orecchini pendenti e dei sandali argentati. Insomma, una vera e propria trasformazione rispetto all’immagine sobria che normalmente abbiamo di lei.

She's well beehived! Emma Thompson rolls back the years as she shoots new Disney movie Cruella in London https://t.co/K8C2MsWSwI — 📰The_News_DIVA📰 (@The_News_DIVA) September 4, 2019

Rimanete su MondoFox per le prossime novità su Cruella. Il live-action uscirà nei cinema americani il 28 maggio 2021.