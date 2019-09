Da Chorus Line a Halston con Ewan McGregor: i prossimi impegni di Ryan Murphy

TV NewsCinema

04/09/2019

Ryan Murphy aggiunge Chorus Line ai suoi prossimi impegni per la TV. Nell'elenco ci sono anche la mini-serie Halston con Ewan McGregor e una docu-serie su Andy Warhol: "Sono libero da aprile dell'anno prossimo".

Ogni anno Ryan Murphy è sempre super-impegnato con nuovi progetti per la TV e il 2019 non farà certo eccezione.

In una recente intervista rilasciata a Time (che gli ha anche dedicato una copertina) lo sceneggiatore, produttore e regista ha innanzitutto raccontato di stare attualmente ultimando le riprese di The Boys in the Band, un'opera teatrale che lui stesso ha portato a Broadway nel 2018 e che ora sta producendo come film per Netflix. Ovviamente questo non è il suo unico progetto in cantiere. Murphy ha infatti nel frattempo avviato una nuova collaborazione con la nota piattaforma di streaming che lo porterà ad esplorare numerose storie inedite.

Dopo aver da poco concluso il suo lavoro sulla seconda stagione di Pose e sulla nona di American Horror Story, come primo impegno Murphy riprenderà in mano una nuova trama per American Crime Story, che sarà incentrata sullo scandalo di Monica Lewinsky. Da regista ha inoltre in pre-produzione il lungometraggio The Prom, un musical con Nicole Kidman e Meryl Streep che racconta di una ragazza del liceo che cerca di portare la propria partner al tradizionale ballo di fine anno scontrandosi con la mentalità conservatrice di una cittadina dell'Indiana.

Per il resto, l'agenda dello sceneggiatore più quotato d'America è fitta di impegni e generalmente aperta a nuove collaborazioni, incluse quelle con le più importanti piattaforme di streaming (Netflix, Amazon e Hulu), a patto di affidargli un ampio budget e tanta libertà creativa. Un marchio che funziona, il suo, e che gli ha regalato sinora un grande successo. Proprio per questo le prestazioni di Murphy sono sempre più richieste.

Per la piattaforma Netflix Murphy ha stilato un lungo elenco di nuovi progetti per la TV. Qui sotto li riportiamo uno per uno:

The Politician: una dark comedy incentrata sulle mire politiche del giovane Payton Hobart, interpretato da Ben Platt. Nel cast figurano anche Gwyneth Paltrow e Jessica Lange, una delle più fedeli collaboratrici di Murphy. Di questa serie abbiamo già un trailer (qui sotto riportato).

Ratched: ispirato a Qualcuno volò sul nido del cuculo, film di Milos Forman premiato con l'Oscar nel 1976, e incentrato sul personaggio della terribile infermiera Ratched, che sarà interpretata da Sarah Paulson.

Chorus Line: adattamento dell'omonimo musical di Broadway, già trasposto sul grande schermo nel 1985 da Richard Attenborough, e articolato in 10 puntate.

Halston: una mini-serie su Roy Halston Folwick, stilista americano imperante sulla scena fashion degli anni '70, con Ewan McGregor nel ruolo del protagonista.

A Secret Love: documentario su una coppia lesbica ha fatto coming out nell'America degli anni '80.

Una docu-serie in 10 parti su Andy Warhol.

Un programma decisamente ricco e variegato e - insomma - tante belle cose!

Murphy ha inoltre aggiunto di avere in mente anche un progetto futuro con Jessica Lange, sebbene per il momento i troppi impegni gli impediscano di realizzarlo:

Io e Jessica Lange stiamo lavorando ad una piece su Marlene Dietrich nella Las Vegas nei primi anni '60, ma sono così occupato. Quando la farò? Non lo so. Sono libero solo da aprile dell'anno prossimo.

Povero Ryan Murphy: è proprio vero che il troppo stroppia! Meglio invece per i suoi fan, che avranno solo l'imbarazzo della scelta.

Voi che ne pensate? Quale di questi progetti vi ispira di più?