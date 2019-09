Dave Bautista ce l'ha fatta: il suo personaggio arriverà in Gears 5

VideogamesCelebrity

04/09/2019

Dopo aver fatto di tutto per essere scritturato come Marcus Fenix nel film di Gears of War, il celebre attore e lottatore avrà una parte nel nuovo videogioco Gears 5.

Dave Bautista è finalmente riuscito a realizzare il suo sogno: entrare a far parte dell'universo di Gears of War. L'attore, celebre per i suoi combattimenti nella federazione di wrestling WWE sotto il nome di Batista e per le sue parti al cinema – tra cui quella di Drax in Guardiani della Galassia – sarà ufficialmente un personaggio giocabile nell'imminente Gears 5.

L'arrivo di Bautista nel prossimo gioco firmato da The Coalition nasce da una collaborazione tra WWE e Microsoft, che porterà al fianco di Marcus Fenix, Kait e degli altri protagonisti del titolo anche Batista. L'attore, quindi, userà il nome che l'ha reso celebre sul ring, con il personaggio che si rifarà alle sue fattezze e al suo temperamento nel quadrilatero.

Batista sarà sbloccabile in Gears 5 a partire dal 15 settembre

Sulle pagine del sito ufficiale Xbox, Rod Fergusson, direttore del gioco, non ha nascosto il suo entusiasmo:

Per arrivare a Batista in Gears 5, siamo partiti dall'idea di avere Batista nei panni di Marcus, di metterlo nell'armatura di Marcus. Poi abbiamo aggiunto degli elementi di The Animal (il soprannome di Batista sul ring, n. d. r.) nella sua voce e nel suo aspetto, aggiungendo quelle sfumature hollywoodiane al personaggio. È stato grandioso e non vedo l'ora che lui stesso e i suoi fan possano schiacciare un po' di Locuste nei panni di Batista!

Prevedibile (e immancabile) la gioia dell'attore, che sul suo profilo Twitter ha condiviso un video accompagnandosi alle parole "era ora, c***o".

Il riferimento è al fatto che Bautista non abbia mai nascosto di aver provato a farsi scritturare per il film di Gears of War in lavorazione: dopo i suoi sforzi, però, l'attore aveva riferito di non essere stato gradito e aveva visto così naufragare il suo sogno di avere una parte attiva nel franchise videoludico che ama – almeno fino a oggi!

Per ottenere il personaggio giocabile di Batista, i giocatori di Gears 5 dovranno attendere fino al 15 settembre, quando si terrà l'evento WWE Clash of Champions. Come iniziativa promozionale, coloro che giocheranno qualsiasi versione del titolo di The Coalition dalla data indicata fino al 28 ottobre, otterranno gratuitamente il nuovo personaggio.

Gears 5 è il prossimo episodio della serie di sparatutto di grande successo destinata alle piattaforme Microsoft. Dal debutto assoluto nel 2006, il franchise creato da Cliff Bleszinski ha venduto oltre 27 milioni di copie.

In uscita il 10 settembre, il nuovo capitolo è atteso su Windows 10, Xbox One e sul servizio Xbox Game Pass, che consente ai suoi abbonati di accedere a tutte le uscite della casa di Redmond senza il bisogno di acquistarle singolarmente.

Siete già pronti a incutere terrore nei vostri nemici vestendo i panni di The Animal?