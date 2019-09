Gretel & Hansel: primo trailer e poster per la fiaba horror con Sophia Lillis

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 04/09/2019 16:31 | aggiornato 04/09/2019 16:36

La storia che conoscete nasconde un oscuro segreto!

Orion Pictures ha pubblicato sul proprio canale YouTube il primo atteso trailer di Gretel & Hansel. Il film, come suggerisce il trailer che potete vedere in testata a questo articolo, narra della storia che tutti conoscono ma in una versione ancora più cupa e horror.

Gretel (interpretata da Sophia Lillis) e il piccolo fratello Hansel (Sammy Leakey) lasciano la loro abitazione in un periodo di pestilenza e carestia. Durante il loro cammino, alla ricerca di lavoro e in preda ai morsi della fame, incontrano un gentile cacciatore (Charles Babalola) e poi una anziana signora (Alice Krige) che li ospita nella sua dimora, nascondendo intenzioni non proprio amichevoli.

Orion Pictures ha anche pubblicato la suggestiva locandina del film, che potete vedere qui sotto:

Orion Pictures Il primo poster ufficiale di Gretel & Hansel

Il trailer mostra un'ambientazione tipica dei film horror, disturbante e piena di dettagli inquietanti. Le immagini dark e claustrofobiche sono accompagnate da una musica intensa che preannuncia veri momenti di tensione all'interno del lungometraggio. Dal video avrete riconosciuto la giovane attrice Sophia Lillis, 17 anni compiuti a febbraio 2019, già protagonista del film IT e del suo sequel IT: Capitolo 2.

Gretel & Hansel è diretto da Osgood Perkins, già regista di film horror come The Blackcoat's Daughter del 2015 e Sono la bella creatura che vive in questa casa del 2016. Perkins insieme a Rob Hayes ha scritto la sceneggiatura del film, che è prodotto da Brian Kavanaugh-Jones (Sinister) e Fred Berger (La La Land), entrambi partner della casa di produzione Automatik Entertainment. Sandra Yee Ling è la produttrice esecutiva.

Il film sarà nei cinema americani dal 31 gennaio 2020.