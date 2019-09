IT: Capitolo 2, i poster dei Perdenti [GALLERY]

Cinema

di Simona Vitale - 04/09/2019 08:52 | aggiornato 04/09/2019 08:57

A poche ore di distanza dall'uscita di IT: Capitolo 2 nei cinema italiani, ecco i nuovi character poster dei protagonisti che mettono a confronto ognuno dei Perdenti adulti con la rispettiva controparte adolescenziale.

Mentre attendiamo con ansia (oramai davvero tra pochissime ore) l'uscita di IT: Capitolo 2 nei nostri cinema, in apertura dell'articolo potete gustarvi i nuovi poster dei protagonisti della pellicola: i Perdenti.

In ogni immagine potete ammirare l'attore che interpreta ognuno dei Perdenti, adesso adulti, con accanto la rispettiva controparte adolescenziale. Quell'adolescenza che sembrava morta e sepolta a Derry, e che invece tornerà a fare prepotentemente capolino nella vita dei nostri protagonisti. Ognuna delle versioni adolescenziali dei Perdenti appare nell'iconico palloncino rosso di Pennywise, regalandoci un'immagine sicuramente inquietante e capace di imporsi all'attenzione di ognuno di noi.

Mentre attendiamo di sapere se IT: Capitolo 2 riuscirà ad eguagliare, o addirittura superare, gli incassi record della prima parte dell'adattamento del best seller di Stephen King (oltre 700 milioni di dollari che lo hanno reso l'horror di maggior successo del cinema), ricordiamo che questa pellicola vedrà il ritorno degli adulti Perdenti a Derry, a distanza di 27 anni dagli eventi del primo film. IT si è risvegliato dal suo letargo ed è affamato di sangue e ancor più di vendetta nei confronti di coloro che lo avevano apparentemente sconfitto anni addietro. I Perdenti dovranno affrontare nuovamente tutte le proprie paure per tentare di sconfiggere una volta e per tutte il mostro che a loro era apparso prevalentemente con le spoglie di un inquietante clown...

Nel cast di IT: Capitolo 2 incontriamo James McAvoy nei panni di Bill, la bella Jessica Chastain in quelli di Beverly, Bill Hader come interprete di Richie; Isaiah Mustafa nei panni di Mike, Jay Ryan come interpete di Ben, James Ransone in quelli di Eddie, Andy Bean nel ruolo di Stanley e Bill Skarsgård nuovamente nei panni dell'iconico Pennywise. I giovani Perdenti, che torneranno nel film come flashback e ricordi, sono invece interpretati da Jaeden Martell nei panni di Bil, Wyatt Oleff in quelli di Stanley, Sophia Lillis nei panni di Beverly, Finn Wolfhard in quelli di Richie, Jeremy Ray Taylor nei panni di Ben, Chosen Jacobs come Mike e Jack Dylan Grazer nei panni di Eddie.

IT: Capitolo 2 arriverà nei nostri cinema il 5 settembre (negli UCI Cinemas e The Space Cinema la pellicola è disponibile in anteprima dal 4 settembre grazie ad una vera e propria maratona dedicata a Pennywise).

Via: LRM