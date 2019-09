Jojo Rabbit: un nuovo trailer ufficiale del film di Taika Waititi

Taika Waititi conferma che in Thor: Love and Thunder avremo due Thor

L'addestramento di Jojo va a gonfie vele finché non scopre in soffitta la presenza Elsa, una ragazza ebrea tenuta nascosta da sua madre Rosie. I due giovani finiranno per legare e questo spingerà Jojo a mettere in discussione la sua fedeltà all'ideologia nazista.

Jojo Rabbit è il soprannome che il giovane Jojo Betzler, 10 anni, ha ricevuto dagli altri bambini. Quest'ultimo ha infatti problemi a socializzare con in coetanei del campo nazista e viene spesso deriso per i suoi modi impacciati e paragonato ad un coniglio.

Nel video vediamo il protagonista Jojo iniziare le sue giornate con un'accurata vestizione che lo identifica come giovane nazista. Lo sfondo di questa storia è infatti quello dei bombardamenti e di una Germania completamente asservita al Führer. Gli anni del Terzo Reich vengono però descritti dal regista, che appare nel film anche nel ruolo di Adolf Hitler , in chiave pungente ed esilarante e narrati dal punto di vista del giovane protagonista.

Il film, che sarà presentato al 44esimo Toronto International Film Festival (dal 5 al 15 settembre 2019), uscirà negli USA il prossimo 18 ottobre. Al momento purtroppo non si conosce ancora la data di rilascio nelle sale italiane, ma nel frattempo Fox Searchlight ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale di Jojo Rabbit. Lo trovate, come sempre, all'inizio di questo articolo ed è davvero esplosivo!

